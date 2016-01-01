كارتيرون: الوديات مثل الرسميات.. وهذا سبب الـ10 تغييرات أمام سموحة



باتريس كارتيرون باتريس كارتيرون

شدد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على أنه يتعامل مع المباريات الودية مثل الرسمية تماما حتى يصل بفريقه لأعلى مستوى في أسرع وقت.



وفاز الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف وديا في أول مباراة خلال معسكر الفريق الأبيض استعدادا لعودة نشاط كرة القدم.



وقال كارتيرون عقب المباراة: "نكثف تدريبات الفريق ونتدرب على فترتين يوميا ونسابق الزمن لتجهيز الفريق قبل عودة النشاط الكروي بشكل رسمي".

قد يعجبك أيضا...

وأضاف عبر قناة الزمالك "سعيد بمستوى اللاعبين في المباراة وتحقيق الفوز بهذه النتيجة".وشرح "فضلت إبقاء اللاعبين الأساسيين لمدة 60 دقيقة في المباراة، ثم أجريت 10 تبديلات دفعة واحدة، وفي المباراة المقبلة ستشارك مجموعة اللاعبين الأساسيين لمدة 75 دقيقة".وأكمل "وذلك من أجل رفع الحمل البدني للفريق بشكل تدريجي وتوصيل اللاعبين لأعلى لياقة بدنية".وتابع "كنت أحفز اللاعبين بين الشوطين وطالبتهم باللعب بقوة وعدم التراخي".وواصل "ومع تراجع المستوى أجريت التبديلات لإشراك عناصر جديدة".وأتم تصريحاته "التشكيل الذي بدأ الزمالك به المباراة هو التشكيل المنطقي الذي يلعب به الفريق أي مواجهة رسمية".ويلعب الزمالك وديا ضد طلائع الجيش ثم بيراميدز خلال معسكره التدريبي بنهاية الأسبوع الجاري.