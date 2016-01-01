كوب يوميًا .. 5 مشروبات هائلة تقوي مناعتك

مشروبات هائلة تقوي مناعتك
يحتاج الجسم للمزيد من الأطعمة الصحية التي تقوي جهاز المناعة بشكل فعال ليستطيع التصدي لأي عدوى أو فيروس، خاصة وأن الإصابة بالأنيميا وفقر الدم يهدد صحتك بالعديد من المشاكل الصحية الأخرى ومنها ضعف المناعة وبالتالي تكون أكثر عرضة للتعرض للفيروس التاجي .
هناك العديد من مشروبات المناعة الصحية والسريعة التي لها مفعول هائل في علاج الأنيميا و تعزيز أداء جهاز المناعة ، ونصح موقع هيلث لاين بأهم هذه المشروبات :
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1- عصير البطيخ بالليمون :
مكونات عصير البطيخ بالليمون:
2 كوب بطيخ
1 ملعقة زنجبيل
عصير 2 ليمونة
1 ملعقة نعناع
1 كوب ماء
2 ملعقة عسل أبيض
الطريقة :
في الخلاط ضعي قطع البطيخ بعد التخلص من البذر الأسود
ضيفي الليمون المقطع مع عود نعناع أخضر طازج ، وضيفي الجنزبيل
ضيفي الماء واخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس
صبي العصير في الأكواب وحليه بالعسل الأبيض.
2- العصير الأحمر
المكونات
حبة بنجر مقشرة ومقطعة شرائح
ثمرة تفاح مقشرة ومقطعة
ملعقة زنجبيل مطحون
كوب عصير التفاح
الطريقة :
ضعي البنجر المقطع والتفاح والزنجبيل مع عصير التفاح في الخلاط الكهربائي واخلطي حتى يصبح المزيج متجانسًا وناعمًا
يمكنك حفظه في الثلاجة لحين التقديم وقبل التقديم حركيه قليلًا وصبيه.
3- العصير البرتقالي
لمكونات
ثمرة تفاح
ثمرة برتقال
ثمرة جزر
نصف كوب ماء
2 ملعقة عسل
طريقة التحضير :
قطعي التفاح والبرتقال شرائح وضيفيه للخلاط
ابشري الجزر وضيفيه للخليط
ضيفي نصف كوب ماء
اخلطي المكونات
صفي الخليط ثم اضيفي العسل الابيض لتحليته .
4- المشروب الأخضر للمناعة
المكونات
ورق سبانخ طازجة
ثمرة خيار
ثمرة موز
3 ملاعق عسل نحل
نصف كوب حليب
الطريقة :
في الخلاط ضيفي السبانه مع قطع الموز والخيار ونصف كوب حليب، واخفقي المكونات ثم حليها بالعسل الأبيض .
5- مشروب الزنجبيل والكركم
المكونات
كوب ماء
2 ليمونة
ملعقة زنجبيل صغيرة
ملعقتان عسل أبيض
ملعقة صغيرة كركم
طريقة التحضير:
اغلي الماء واتركيه حتى يصبح دافئًا
أضيفي عصير 2 ليمونة
أضيفي الزنجبيل والكركم والعسل
قلبي المكونات معًا وغطي الكوب لمدة دقائق ثم تناوليه .
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