كوب يوميًا .. 5 مشروبات هائلة تقوي مناعتك



مشروبات هائلة تقوي مناعتك مشروبات هائلة تقوي مناعتك

يحتاج الجسم للمزيد من الأطعمة الصحية التي تقوي جهاز المناعة بشكل فعال ليستطيع التصدي لأي عدوى أو فيروس، خاصة وأن الإصابة بالأنيميا وفقر الدم يهدد صحتك بالعديد من المشاكل الصحية الأخرى ومنها ضعف المناعة وبالتالي تكون أكثر عرضة للتعرض للفيروس التاجي .



هناك العديد من مشروبات المناعة الصحية والسريعة التي لها مفعول هائل في علاج الأنيميا و تعزيز أداء جهاز المناعة ، ونصح موقع هيلث لاين بأهم هذه المشروبات :



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1- عصير البطيخ بالليمون :مكونات عصير البطيخ بالليمون:2 كوب بطيخ1 ملعقة زنجبيلعصير 2 ليمونة1 ملعقة نعناع1 كوب ماء2 ملعقة عسل أبيضالطريقة :في الخلاط ضعي قطع البطيخ بعد التخلص من البذر الأسودضيفي الليمون المقطع مع عود نعناع أخضر طازج ، وضيفي الجنزبيلضيفي الماء واخلطي المكونات جيدا حتى تتجانسصبي العصير في الأكواب وحليه بالعسل الأبيض.2- العصير الأحمرالمكوناتحبة بنجر مقشرة ومقطعة شرائحثمرة تفاح مقشرة ومقطعةملعقة زنجبيل مطحونكوب عصير التفاحالطريقة :ضعي البنجر المقطع والتفاح والزنجبيل مع عصير التفاح في الخلاط الكهربائي واخلطي حتى يصبح المزيج متجانسًا وناعمًايمكنك حفظه في الثلاجة لحين التقديم وقبل التقديم حركيه قليلًا وصبيه.3- العصير البرتقاليلمكوناتثمرة تفاحثمرة برتقالثمرة جزرنصف كوب ماء2 ملعقة عسلطريقة التحضير :قطعي التفاح والبرتقال شرائح وضيفيه للخلاطابشري الجزر وضيفيه للخليطضيفي نصف كوب ماءاخلطي المكوناتصفي الخليط ثم اضيفي العسل الابيض لتحليته .4- المشروب الأخضر للمناعةالمكوناتورق سبانخ طازجةثمرة خيارثمرة موز3 ملاعق عسل نحلنصف كوب حليبالطريقة :في الخلاط ضيفي السبانه مع قطع الموز والخيار ونصف كوب حليب، واخفقي المكونات ثم حليها بالعسل الأبيض .5- مشروب الزنجبيل والكركمالمكوناتكوب ماء2 ليمونةملعقة زنجبيل صغيرةملعقتان عسل أبيضملعقة صغيرة كركمطريقة التحضير:اغلي الماء واتركيه حتى يصبح دافئًاأضيفي عصير 2 ليمونةأضيفي الزنجبيل والكركم والعسلقلبي المكونات معًا وغطي الكوب لمدة دقائق ثم تناوليه .