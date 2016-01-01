تعد الام الركبة من اكثر الام المزعجة التى يعانى منها عدد كبير من الرجال والنساء خاصة كبار السن وتجعل الانسان غير قادر على الحركة بشكل جيد .
ويتخوف البعض من تناول الادوية بسبب مضاعفاتها الضارة، لذا ذكر موقع "بولد سكاى " ان هناك عدة وصفات طبيعية قادرة على علاج الآم الركبة ولا تسبب اى اثار جانبية .
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ومن اهم الوصفات المستخدمة فى علاج الآم الركبة هى التى تعتمد على مستخلصات الزنجبيل حيث اثبتت الدراسات أن لها القدرة على تقليل في فترة قصيرة.
يمكن استخدام الزنجبيل بعدة طرق لعلاج الآم الركبة ابرزها دهانها بزيت الزنجبيل، أو خلط الزنجبيل المطحون مع القليل من الماء ووضعه على الركبة المصابة.
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التعليقات على الزنجبيل قادر على علاج آلام الركبة.. إليك طرق الاستخدام
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