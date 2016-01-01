الزنجبيل قادر على علاج آلام الركبة.. إليك طرق الاستخدام

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الزنجبيل قادر على علاج آلام الركبة

تعد الام الركبة من اكثر الام المزعجة التى يعانى منها عدد كبير من الرجال والنساء خاصة كبار السن وتجعل الانسان غير قادر على الحركة بشكل جيد .

ويتخوف البعض من تناول الادوية بسبب مضاعفاتها الضارة، لذا ذكر موقع "بولد سكاى " ان هناك عدة وصفات طبيعية قادرة على علاج الآم الركبة ولا تسبب اى اثار جانبية .
مشروب فعال لعلاج مشاكل الهضم والقولون
ومن اهم الوصفات المستخدمة فى علاج الآم الركبة هى التى تعتمد على مستخلصات الزنجبيل حيث اثبتت الدراسات أن لها القدرة على تقليل في فترة قصيرة.

يمكن استخدام الزنجبيل بعدة طرق لعلاج الآم الركبة ابرزها دهانها بزيت الزنجبيل، أو خلط الزنجبيل المطحون مع القليل من الماء ووضعه على الركبة المصابة.

يذكر ان الزنجبيل يحتوى على مواد مضادة للالتهاب قادره على تطهير الجسم كله عند تناوله فى صورة مشروب لكن دون اكثار منه.

المصدر: elbalad

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