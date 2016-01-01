طريقة عمل الباذنجان رول بالكفتة.. خطوة بخطوة
لا يفضل العديد من الأشخاص تناول الباذنجان على الرغم من أحتوائه على العديد من الفيتامينات، ولذلك نقدم لك وصفة جديدة، وشهية لتحضير وإعداد الباذنجان رول بالكفتة والجبن والبشاميل.
مقادير باذنجان رول بالكفتة
باذنجان شرائح مشوية
1 كيلو لحم مفروم
بصل مبشور
ملح وفلفل
بهارات
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الصلصة الحمراء
1 ملعقة كبيرة زبدة
2 فص ثوم مفروم
ربع كوب ريحان طازج
صلصة
طماطم ملح
فلفل
البشاميل
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
3 كوب لبن
ملح
فلفل
جوزة الطيب
2 كوب جبن شيدر أو موتزاريلا مبشور
طريقة تحضير باذنجان رول بالكفتة
لعمل الكفتة
* تشكل أصابع وترص في صينية وتدخل فرن ساخن
لعمل الصلصة
* توضع الزبدة مع الثوم المفروم وصلصة الطماطم وملح وفلفل وقليل من الماء وتترك لتتسبك
* ثم يضاف الريحان المفروم
لعمل الباشميل
* توضع الزبدة مع الدقيق على النار حتى يختلطان تماما
* ترفع من على النار ويضاف اللبن ويقلب على النار حتى يصبح خليط سميك مع جوزة الطيب وملح وفلفل
* في صينية فرن توضع الصلصة الحمراء
* تلف أصابع الكفتة المشوية بشرائح الباذنجان وترص في الصينية
* يصب الباشميل على الصينية معها الجبنة المبشورة الموتزريلا والشيدر
* تدخل الصينية فرن ساخن حتى تسيح الجبنة
* تقدم ساخنة
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