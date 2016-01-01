

طريقة عمل الباذنجان رول بالكفتة.. خطوة بخطوة طريقة عمل الباذنجان رول بالكفتة.. خطوة بخطوة

لا يفضل العديد من الأشخاص تناول الباذنجان على الرغم من أحتوائه على العديد من الفيتامينات، ولذلك نقدم لك وصفة جديدة، وشهية لتحضير وإعداد الباذنجان رول بالكفتة والجبن والبشاميل.



مقادير باذنجان رول بالكفتة​

باذنجان شرائح مشوية

1 كيلو لحم مفروم

بصل مبشور

ملح وفلفل

بهارات



اقرأ ايضًا | طريقة عمل باذنجان مخلل بالكرفس

قد يعجبك أيضا...

الصلصة الحمراء1 ملعقة كبيرة زبدة2 فص ثوم مفرومربع كوب ريحان طازجصلصةطماطم ملحفلفلالبشاميل2 ملعقة كبيرة زبدة2 ملعقة كبيرة دقيق3 كوب لبنملحفلفلجوزة الطيب2 كوب جبن شيدر أو موتزاريلا مبشورطريقة تحضير باذنجان رول بالكفتة​لعمل الكفتة* تشكل أصابع وترص في صينية وتدخل فرن ساخنلعمل الصلصة* توضع الزبدة مع الثوم المفروم وصلصة الطماطم وملح وفلفل وقليل من الماء وتترك لتتسبك* ثم يضاف الريحان المفروملعمل الباشميل* توضع الزبدة مع الدقيق على النار حتى يختلطان تماما* ترفع من على النار ويضاف اللبن ويقلب على النار حتى يصبح خليط سميك مع جوزة الطيب وملح وفلفل* في صينية فرن توضع الصلصة الحمراء* تلف أصابع الكفتة المشوية بشرائح الباذنجان وترص في الصينية* يصب الباشميل على الصينية معها الجبنة المبشورة الموتزريلا والشيدر* تدخل الصينية فرن ساخن حتى تسيح الجبنة* تقدم ساخنة