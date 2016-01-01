نصائح لتقديم صلصة الكراميل المثالية



الكراميل الكراميل



الكراميل هو منتج برتقالي غامق يستخدم لتذوق الحلويات المختلفة مثل الآيس كريم والكاسترد وحتى الفشار (تحقق من وصفة الفشار بالكراميل هنا).



يتكون الكراميل من تسخين أنواع مختلفة من السكر ببطء. في هذه العملية ، تتحلل جزيئات السكر لتصبح داكنة اللون بنكهة الجوز الغنية. إذا كنت تريد تجربة صنع صلصة الكراميل ونقدم نصائح حول كيفية تقديم صلصة الكراميل المثالية.



مكونات

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1 كوب من السكر المحبب3/4 كوب كريمة طازجة2 ملاعق طعام من الزبدة1/3 كوب ماءاقرأ | جرب كوبًا من كعكة فنجان القهوة هذه ؛ ها هي الوصفةخطوات* تأكد من أن لديك مقلاة ثقيلة لصنع صلصة الكراميل ، فهذا سيساعد السكر على عدم حرقه بسرعة.* وزعي السكر بالتساوي على مقلاة ثقيلة ثم اسكبي ثلث كوب من الماء. هذا يساعد السكر على الطهي بالتساوي.* الآن دعه يطهى على نار خفيفة ، ليست هناك حاجة لتحريك المحتويات في المقلاة. كل ما عليك فعله هو إمالة المقلاة قليلًا من جانب لآخر من حين لآخر.* استمر في مراقبة التغيير في اللون ، ستلاحظ أن لون السكر يتغير. أفضل طريقة للتحقق مما إذا كان الكراميل بلون بني طفيف هو نقل القليل منه إلى طبق أبيض.* الآن حان الوقت لإضافة الكريمة الطازجة. تأكد من أن الكريم دافئ قبل أن تضيفه. بمجرد أن تبدأ في الإضافة ، حافظ على مسافة آمنة لأن الكراميل سوف يتدفق بقوة.* استمر في التقليب حتى يهدأ الخليط على نار متوسطة-منخفضة. الآن ، أضيفي ملعقتين كبيرتين من الزبدة ، فهذا يساعد حقًا في تعزيز نكهة الصلصة.* أطفئ النار وانقلها إلى برطمان زجاجي. إذا كنت تريد نسخة أكثر سمكًا من صلصة الكراميل ، فتأكد من إضافة كمية أقل من الكريمة وطهيها لفترة أطول من الزمن.* يمكنك تخزين هذه الصلصة لمدة أسبوعين في الثلاجة. يمكنك استخدامه للقيام بأشياء عديدة مثل استخدامه كحشو كب كيك أو تزيين الكعك أو رشه على كعكة الجبن والبني.ملاحظة: ومع ذلك ، تذكر أنه على مدى فترة من الزمن ستصبح صلصة الكراميل أكثر سمكًا وتصبح أكثر لزوجة مما كانت عليه عند الاحتفاظ بها في الثلاجة. والسبب في ذلك هو أن الزبدة والقشدة تصبح صلبة. لذلك ، قبل أن تذهب لاستخدامه ، ضع الصلصة في الميكروويف لبضع ثوان