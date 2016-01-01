نصائح للحصول على ظلال عيون دون أخطاء

بغض النظر عن عدد مقاطع الفيديو التي تشاهدينها لعمل مكياج وظلال العيون بشكل صحيح، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لاكتساب المهارات اللازمة لمزج ظلال العيون؛ لذلك نقدم لك اليوم كيفية القيام بذلك بشكل جيد ومن دون أخطاء.
لا تنسي برايمر ظلال العيون
غالبًا ما نذهب مباشرة إلى وضع ظلال العيون دون أن ندرك أن أغطيه تحتاج أيضًا إلى برايمر مثل وجوهنا تمامًا. إذا كنتي تبذلين الكثير من الجهد لجعل عينيك تبدو على النقطة، فمن الأفضل أيضًا إبرام الصفقة. هذا هو بالضبط ما يفعله برايمر ظل العيون. ضع يديك على برايمر محدد لظلال العيون عبر الإنترنت أو يمكنك أيضًا استخدام خافي العيوب الجيد لتجهيز جفونك. قم بتطبيقه ومزجه بشكل صحيح ثم انتظر لمدة 10 دقائق جيدة قبل الانتقال لتطبيق الألوان.
إذا كنت تختار مظهر مكياج أحادي اللون، فإن تمريرة واحدة من اللون باستخدام فرشاة ظلال واحدة تؤدي المهمة ولكن إذا كنت تخطط للذهاب إلى أغطية ثلاثية الأبعاد أو مظهر كامل من ظلال العيون ، فنحن نقترح بشدة استخدام مزج أو أكثر فرش للحصول على مظهر أنيق. إليك دليلك إلى فرش الماكياج المثالية لغرورك. تحقق من ذلك هنا.
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