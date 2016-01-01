نصائح للحصول على ظلال عيون دون أخطاء



ظلال عيون دون أخطاء ظلال عيون دون أخطاء

بغض النظر عن عدد مقاطع الفيديو التي تشاهدينها لعمل مكياج وظلال العيون بشكل صحيح، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لاكتساب المهارات اللازمة لمزج ظلال العيون؛ لذلك نقدم لك اليوم كيفية القيام بذلك بشكل جيد ومن دون أخطاء.



لا تنسي برايمر ظلال العيون

غالبًا ما نذهب مباشرة إلى وضع ظلال العيون دون أن ندرك أن أغطيه تحتاج أيضًا إلى برايمر مثل وجوهنا تمامًا. إذا كنتي تبذلين الكثير من الجهد لجعل عينيك تبدو على النقطة، فمن الأفضل أيضًا إبرام الصفقة. هذا هو بالضبط ما يفعله برايمر ظل العيون. ضع يديك على برايمر محدد لظلال العيون عبر الإنترنت أو يمكنك أيضًا استخدام خافي العيوب الجيد لتجهيز جفونك. قم بتطبيقه ومزجه بشكل صحيح ثم انتظر لمدة 10 دقائق جيدة قبل الانتقال لتطبيق الألوان.



إذا كنت تختار مظهر مكياج أحادي اللون، فإن تمريرة واحدة من اللون باستخدام فرشاة ظلال واحدة تؤدي المهمة ولكن إذا كنت تخطط للذهاب إلى أغطية ثلاثية الأبعاد أو مظهر كامل من ظلال العيون ، فنحن نقترح بشدة استخدام مزج أو أكثر فرش للحصول على مظهر أنيق. إليك دليلك إلى فرش الماكياج المثالية لغرورك. تحقق من ذلك هنا.

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لا تفرطي في مزج ظلال العيوننعلم جميعًا أن لعبة ظل العيون لا تعتمد على شيء سوى المزج السلس. لكن في بعض الأحيان ، هذه هي الخطوة التي تمطر على موكبنا ، أي عندما تميل إلى مزج ظلال العيون. إذا كنت لا ترغب في حدوث ذلك ، فتأكد من البدء بتمريرة من اللون الفاتح على جميع أغطيةك ثم في الزاوية الخارجية من الجفن ببساطة قم بتليين الظلال الداكنة.يؤمن بالفرش الرطبةإذا لم يكن اللون الملون لبليت ظلال العيون هو الأفضل ، فإليك ما يمكنك القيام به: ما عليك سوى استخدام الفرشاة المسطحة ورش بعض رذاذ تثبيت الماكياج / رذاذ الوجه أو حتى ماء الورد. اجعلها رطبة قليلًا واضغط بفرشتك برفق في البليت. بهذه الطريقة تحصل على صبغة أكثر ثراء. الآن ربت على غطاء الخاص بك وفويلا! لديك نغمة غنية بالألوان على عينيك.