عميد تربية عين شمس: نسبة النجاح في نتيجة طلاب فرق النقل تتخطى 85%

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قال الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إن نسبة نتيجة الأبحاث لطلاب فرق النقل تخطت 85%، مشيرا إلى أنه تم إعلان النتائج عن طريق التليفون.



وأضاف عميد كلية التربية، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سوف يتم إعلان النتائج بالوسائل المتاحة الأخرى خلال 48 ساعة، موضحا أنه تمت إعادة النظر أكثر من مرة في نسب الاقتباس من خلال لجان متخصصة فنيًا وإداريًا لضمان عدم وقوع أي ظلم على أبنائنا الطلاب.



وأكد عميد كلية التربية، أنه تم تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل من دون معوقات أو مشاكل حدثت لهم، وهم يقومون بتسليم أبحاثهم، حيث تم توفير جميع سبل الراحة للطلاب لتلقي أبحاثهم بكل سهولة دون وجود عوائق من الكلية أو الطلاب، منوها بأنه تم مد يوم كامل للطلاب لرفع أبحاثهم وللتأكيد.

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الجدير بالذكر أن عميد كلية التربية جامعة عين شمس، قال إن امتحانات طلاب الفرق النهائية بالكلية بدأت من اليوم 8 يوليو وسط إجراءات احترازية مشددة.