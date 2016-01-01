مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم يصدق على 16 رسالة ماجستير و5 دكتوراه

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انعقدت بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية اليوم الجلسة رقم (١٥٨) لمجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم برئاسة الدكتور محمد عيسي ، نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعضوية عدد من عمداء الكليات و وكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا والبحوث.



وقد تم تصديق المجلس على تسجيل عدد (١٦) رسالة ماجستير و(٥) رسائل دكتوراه، كما تم النظر في تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدراسات العليا من العام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠.



والنظر في اقتراح الدكتور رئيس فريق عمل الخطة الإستراتيجية بالجامعة بشأن رؤية ورسالة قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة

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كما تم النظر في اقتراح مجلس كلية الصيدله بشأن الموافقة علي اللائحة الداخلية للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة.