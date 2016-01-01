مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم يصدق على 16 رسالة ماجستير و5 دكتوراه

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم يصدق على 16 رسالة ماجستير و5 دكتوراه

صورة الخبر: جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

انعقدت بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية اليوم الجلسة رقم (١٥٨) لمجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم برئاسة الدكتور محمد عيسي ، نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعضوية عدد من عمداء الكليات و وكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وقد تم تصديق المجلس على تسجيل عدد (١٦) رسالة ماجستير و(٥) رسائل دكتوراه، كما تم النظر في تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدراسات العليا من العام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠.

والنظر في اقتراح الدكتور رئيس فريق عمل الخطة الإستراتيجية بالجامعة بشأن رؤية ورسالة قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة

كما تم النظر في اقتراح مجلس كلية الصيدله بشأن الموافقة علي اللائحة الداخلية للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم يصدق على 16 رسالة ماجستير و5 دكتوراه

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15631

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager