صارت حوادث انفجار الهواتف المحمولة تتكرر مؤخرا، وآخرها حادث غريب توفي إثره عامل، إذ انفجر هاتفه الخلوي، وفقد السيطرة على دراجته النارية على طريق "وانكانر موربي"، في منطقة جاكرتا الهندية.
واصطدم المتوفى، الذي يدعى جودو ساهاني، ويبلغ من العمر 27 سنة، بدراجته النارية في حاجز على الطريق بعد أن انفجر هاتفه الخلوي في جيبه، الأربعاء الماضي، بحسب موقع صحيفة "times of India" الهندية.
وأصيب ضحية انفجار الهاتف المحمول بجروح خطيرة في الرأس وتوفي في مستشفى "موربي" المدني يوم الخميس، وقال ضابط الشرطة في منطقة "موربي" كارانراج فاجيلا: "انفجر الهاتف المحمول وهو في جيب بنطال ساهاني أثناء القيادة".
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التعليقات على وفاة شاب بعد انفجار هاتفه المحمول في جيبه
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