

وفاة شاب بعد انفجار هاتفه المحمول في جيبه وفاة شاب بعد انفجار هاتفه المحمول في جيبه

صارت حوادث انفجار الهواتف المحمولة تتكرر مؤخرا، وآخرها حادث غريب توفي إثره عامل، إذ انفجر هاتفه الخلوي، وفقد السيطرة على دراجته النارية على طريق "وانكانر موربي"، في منطقة جاكرتا الهندية.



واصطدم المتوفى، الذي يدعى جودو ساهاني، ويبلغ من العمر 27 سنة، بدراجته النارية في حاجز على الطريق بعد أن انفجر هاتفه الخلوي في جيبه، الأربعاء الماضي، بحسب موقع صحيفة "times of India" الهندية.



وأصيب ضحية انفجار الهاتف المحمول بجروح خطيرة في الرأس وتوفي في مستشفى "موربي" المدني يوم الخميس، وقال ضابط الشرطة في منطقة "موربي" كارانراج فاجيلا: "انفجر الهاتف المحمول وهو في جيب بنطال ساهاني أثناء القيادة".

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وتابع ضابط الشرطة كارانراج فاجيلا، الذي يتولى التحقيق في الحادث، أن السلطات الهندية أرسلت الهاتف المتفحم إلى مختبر علوم الطب الشرعي للتأكد من سبب الانفجار.وعن الضحية، فساهاني جاء من ولاية "أوتار براديش" إلى "موربي"، وتحديدا قرية "فاغاسيا" الواقعة في "وانكانر"، حيث عمل كعامل في مصنع في "وانكانر جي دي سي".جدير بالذكر، أنه وقع حادث مشابه الأسبوع الماض، إذ انفجر هاتف محمول في يد فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات وهي تلعب عليه ألعابا إلكترونية، في مدينة "سومري" بـ"ساو باولو" في البرازيل.وأفادت والدة الطفلة، بأن الهاتف الخلوي كان يشحن وقت وقوع الحادث، بحسب ما ذكر موقع "BOL" البرازيلي.