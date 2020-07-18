بالفيديو.. رجل ينقذ طفلا من الموت بعد سقوط مخيف

تمكّن رجل من إنقاذ طفل من الموت، وذلك بعد التقاطه قبل ارتطامه بالأرض، عقب سقوطه من شقته الواقعة في الطابق الخامس، بمبنى سكني في الصين.
وعرض فيديو استجابة الرجل السريعة بعدما شاهد طفلا يبلغ من العمر عامين وهو يتدلى بشكل خطير من حافة يصل ارتفاعها لما يقارب الثلاثين مترا.
ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الحادثة وقعت بمقاطعة جيانغسو، شرق الصين، حيث كان الطفل لوحده بالمنزل، عندما تسلق كرسيا وصولا لنافذة مفتوحة بإحدى الغرف.
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