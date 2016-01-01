

حبس وغرامة مالية ضخمة لمن يزاول مهنة السايس بدون ترخيص في قانون تنظيم انتظار المركبات الجديد حبس وغرامة مالية ضخمة لمن يزاول مهنة السايس بدون ترخيص في قانون تنظيم انتظار المركبات الجديد

بعد سنوات طويلة من المطالبة بإصدار قانون لتقنين أوضاع مهنة سايس مواقف السيارات في مصر، وقع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، وتم نشره في الجريدة الرسمية، حيث تضمن هذا القانون عدة نقاط أهمها كان كالتالي:



بنود خاصة بالمحافظات والأجهزة التابعة لها:



1- تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع.

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2- طرح حق استغلال أماكن وساحات الانتظار لشركات أو أفراد لمدة 10 سنوات.بنود خاصة بالأفراد أصحاب مهنة "السايس":1- لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون رخصة.2- رسم استخراج الرخصة لا يتجاوز 2000 جنيه.3- تسري رخصة مزاولة مهنة تنظيم انتظار المركبات "السايس" لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.شروط مطلوبة لمزاولة مهنة ونشاط تنظيم المركبات (مهنة السايس):1- ألا يقل سنه عن 21 سنة.2- إجادة القراءة والكتابة.3- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس.4- لا يزاول النشاط من يثبت تعاطيه المواد المخدرة.عقوبات لمن يخالف القانون من ممارسي مهنة "السايس":1- إلغاء رخصة ممارسة المهنة في حالة تحصيل مبالغ زيادة عن القيمة المحددة.2- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة ألاف جنيه من يحصل من قائدي السيارات مبالغ تجاوز القيمة المحددة.3- يعاقب بالحبس مدة لا تتعدى ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه من يزاول النشاط بدون ترخيص.