

غبور تستعد لطرح هيونداي النترا الجديدة قريبا فى مصر غبور تستعد لطرح هيونداي النترا الجديدة قريبا فى مصر

أكد أحد الموزعين المعتمدين للعلامة التجارية هيونداي في مصر، أن شركة جي بي أوتو غبور تستعد لطرح الجيل الجديد من سيارة هيونداي النترا AD موديل 2021 المستوردة خلال شهر أغسطس القادم.



وأكد المصدر لـ "عالم السيارات" أن الموديل الجديد من النترا AD سيشهد زيادة سعرية كبيرة في السوق المصري، وأن السيارة ستأتي بتصميم ومواصفات جديدة مقارنة بموديل 2020.



ويتوفر سبع فئات من هيونداي النترا AD موديل 2020 في السوق المصري الآن، وتم تخفيض أسعارها بقيمة 10 آلاف جنيه، لتصبح أسعارها كالتالي:

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الفئةالسعر بعد التخفيض بالجنيه المصريGL - A/T289,900GL S/R - A/T299,900GL + 2 A/B + ABS - A/T321,900GL Highline334,900GLS Exclusive354,900GLS Fully Loaded - A/T372,900GLS Limited - A/T422,900وكانت شركة هيونداي العالمية أعلنت من قبل عن الجيل السابع من سيارتها هيونداي النترا السيدان المدمجة موديل 2021، والتي تتنافس في شريحة مليئة بالخيارات منها تويوتا كورولا وهوندا سيفيك ومازدا 3 وغيرهم.وتتطلع إلنترا الجديدة إلى التميز بأبعادها المحسنة الجديدة وتقنياتها الداخلية التي تم ضبطها بالكامل، وحتى مع تحول العملاء إلى خيار سيارات الكروس أوفر المدمجة، لاتزال هيونداي ترى أن قطاع سيارات السيدان له نصيب من الاهتمام والمبيعات.وكما هو الحال مع سوناتا، أضافت هيونداي مجموعة من التقنيات والميزات الجديدة إلى سيارة النترا التي كانت مصنفة ذات يوم بكونها من أفضل السيارات سعرًا أملًا في الوصول الجيد إلى العملاء، ومن بين التجهيزات الجديدة وجود شاشات مزدوجة بمقاس 10.3 بوصة ودعم لتقنيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.وتحاول هيونداي استعادة شعبية هيونداي إلنترا مرة أخرى بتصميم أكثر إنسيابية وأناقة مستوحى جزئيًا من سيارة سوناتا، وسيتحقق ذلك بفضل الأبعاد المضافة حديثًا في قاعدة العجلات والطول الكلي للسيارة، مما يوفر مساحة أوسع وأكثر انخفاضًا مع وجود خطوط جسم جديدة وتصميم إضاءة محسن كثيرًا.تجهيزات تقنية جديدةربما تكون القفزة الأكبر في التجهيزات التقنية، إذ زودت هيونداي سيارتها إلنترا الجديدة بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات ودعم لخدمتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو لتكون الأولى في فئتها.وستحصل الطرازات التي يتم ترقيتها على شاشة لمس أكبر بمقاس 10.3 بوصة، مع لوحة عدادات رقمية تحت نفس الشاشة الزجاجية الخاصة بشاشة المعلومات والترفيه، كما ستدعم توصيل هاتفين في وقت واحد عبر البلوتوث.تحسينات في أنظمة السلامة والأمانحسنت هيونداي من تجهيزات السلامة والأمان، وذلك بإضافة ميزة مكابح الطوارىء التلقائية ونظام البقاء في نفس المسار، ونظام مراقبة انتباه السائق، ونظام مراقبة النقاط العمياء والتحكم التكيفي في ثبات السرعة، مع وجود المفتاح الرقمي الذي يتحكم في العديد من وظائف السيارة من هاتفك.