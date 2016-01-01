

تعرف على اسعار فيات تيبو 2021 المتاحة الأن في مصر تعرف على اسعار فيات تيبو 2021 المتاحة الأن في مصر

شهدت الأيام الماضية تقديم شركة داينامكس للسيارات موديل 2021 من سيارة فيات تيبو في السوق المصري، وذلك باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات فيات، حيث قدمت الشركة هذا الموديل أيضا بستة فئات مثل موديل 2020، متاحين منهم 4 فئات سيدان و2 هاتشباك، وذكرت الشركة أسعار موديلات 2021 كالتالي:



فيات تيبو سيدان:



- فئة أولى ناقل يدوي 191 ألف و900 جنيه.

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- فئة ثانية ناقل يدوي 206 ألف و900 جنيه.- فئة أولى ناقل أوتوماتيكي 252 ألف و900 جنيه.- فئة ثانية ناقل أوتوماتيكي 287 ألف و900 جنيه.فيات تيبو هاتشباك:- فئة أولى 272 ألف و900 جنيه.- فئة ثانية 312 ألف و900 جنيه.وبهذه الأسعار الجديدة نجد أن سعر موديل 2021 ارتفع مقارنة بسعر موديل 2020، وذلك بفارق 2000 جنيه زيادة بفئات سيدان ذات الناقل اليدوي، و3000 جنيه زيادة بباقي الفئات.جدير بالذكر أن وكيل فيات يقدم الفئات ذات الناقل اليدوي من السيارة بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي، وهو بقوة 95 حصان و127 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما المحرك الثاني فهو متاح مع الفئات ذات الناقل الأوتوماتيكي وموديل الهاتشباك بفئاته، وهو أيضا مكون من 4 اسطوانات، وتبلغ سعته 1600 سي سي وقوته 110 حصان و152 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).