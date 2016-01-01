

لأول مرة على مستوى العالم أوبر تختار مصر لإطلاق خدمة تنقل جديدة لأول مرة على مستوى العالم أوبر تختار مصر لإطلاق خدمة تنقل جديدة

أعلنت شركة أوبر في مصر عن إطلاق أحدث خدماتها للتنقل بين المحافظات من خلال أوبر باص، والتي تهدف إلى ربط المدن وتسهيل الحركة بينها باستخدام تطبيق أوبر.



وأوضحت الشركة أنه للمرة الثانية، يقع الاختيار على مصر لتصبح أول دولة على مستوى العالم تشهد انطلاق خدمة جديدة مستحدثة محلياً، وذلك في إطارسعيها الدائم نحو توظيف ابتكاراتها التكنولوجية لتطوير مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية.



وصرح أحمد خليل، المدير العام لشركة أوبر في مصر: "نتشرف بإطلاق خدمة عالمية أخرى من مصر والتي تُقدَم لأول مرة على مستوى العالم، خاصةً بعد الشهور العصيبة التي مرت بها البلاد ومر بها العالم أجمع. وقع الاختيار على مصر لأنها تعد مركزاً للابتكار التكنولوجي وبيئة خصبة لاختبار المنتجات الجديدة. توفر هذه الخدمة وسيلة مريحة لنقل الركاب بين المحافظات عبر تطوير تكنولوجيا أوبر المبتكرة، ونتعهد بمواصلة الاستثمار في السوق المصري والتوسع في خدماتنا كي نوفر حلول نقل مناسبة سواء داخل المدن أو فيما بينها."

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تنطلق خدمات أوبر باص بين المحافظات برحلة ذهاب وإياب ما بين القاهرة والإسكندرية، مع وجود خطط للتوسع لربط المزيد من المحافظات خلال الأشهر القادمة. وتتوفر الخدمة على مدار 7 أيام في الأسبوع، ب8 رحلات يومياً. ولمزيد من الراحة للمسافرين الدائمين، ويمكن للركاب أيضاً أن يقوموا بالحجز المسبق لرحلاتهم عبر التطبيق.وتمر الرحلة بـ9 محطات للركوب والوصول في القاهرة والإسكندرية، وتتوفر الخدمة عبر تطبيق أوبر في قسم "خطوط الباص" في القائمة الرئيسية، أو عند اختيار وجهة الرحلة من القاهرة إلى نقطة وصول بالإسكندرية أو العكس.ولأن السلامة لا تزال من أهم أولويات شركة أوبر، تتبع الحافلات التي تقوم برحلات ما بين المحافظات معايير السلامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يجب على الركاب والسائقين ارتداء الكمامات أثناء الرحلة، كما تم خفض الحد الأقصى لعدد الركاب لخلق مسافة آمنة من التباعد الجسدي، وتثبيت أجهزة تعقيم اليدين في جميع الحافلات.إن خدمة النقل الجماعي بين المحافظات هي امتداد خدمة أوبر باص للتنقل داخل المدينة الواحدة المتوفرة في القاهرة حالياً، والتي أطلقتها شركة أوبر في ديسمبر 2018 في سابقة هي الأولى من نوعها حول العالم، استجابةً لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير منتج للنقل الجماعي. ثم امتدت خدمات أوبر باص إلى أوكرانيا والمكسيك عام 2019 إثر نجاحها في مصر كإحدى الحلول التي تلبي احتياجات التنقل منخفض التكلفة.