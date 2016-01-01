

تراجع المبيعات وخفض الإنتاج.. هذا ما جناه قطاع السيارات العالمي من "كورونا" تراجع المبيعات وخفض الإنتاج.. هذا ما جناه قطاع السيارات العالمي من "كورونا"

كبدت جائحة كورونا قطاع السيارات حول العالم خسائر فادحة، بعد التراجع الحاد في إجمالي المبيعات منذ بداية الأزمة.



وتواجه شركات السيارات مصاعب فى توفير سلاسل إمدادات مكونات الإنتاج بسبب إغلاق المصانع وتجميد الحركة التجارية بين الدول للحد من انتشار الوباء.



أظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، تراجع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 38 في المئة، في حين تراجعت في يونيو الماضي على أساس سنوي بنسبة 22.3 في المئة.

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ذكر الاتحاد أن إجمالي المبيعات خلال الشهر الماضي بلغ 949 ألفا و722 سيارة مقابل 22ر1 مليون سيارة خلال يونيو من العام الماضي.أظهرت البيانات تحسنا طفيفا في المبيعات خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق حيث كان المبيعات قد تراجعت في مايو الماضي بنسبة 52.3 في المئة.كانت المبيعات قد تراجعت في مارس الماضي بنسبة 55 في المئة تقريبا وفي أبريل بنسبة 75 في المئة.سجلت المبيعات تراجعا كبيرا في الأسواق الكبرى بالاتحاد الأوروبي باستثناء فرنسا التي سجلت زيادة في المبيعات بنسبة 1.2 في المئة خلال الشهر الماضي، بفضل الحوافز الحكومية لمشتريات السيارات بحسب بيان الاتحاد.تراجعت المبيعات في إسبانيا بنسبة 36.7 في المئة في حين تراجعت في ألمانيا بنسبة 32.3 في المئة وفي إيطاليا بنسبة 23.1 في المئة سنويا خلال الشهر الماضي.فيما أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية العملاقة للسيارات، عن تراجع مبيعاتها على مستوى العالم خلال يونيو الماضي بنسبة سنوية تبلغ 17.5 بالمئة، ليصل حجم المبيعات إلى 804 آلاف سيارة، في ظل تأثر المبيعات من جائحة فيروس كورونا المستجد.أوضحت فولكس فاجن أن مبيعات العلامة التجارية "سيات" تراجعت بنسبة 40.5 بالمئة، فيما انخفضت مبيعات شركة الشاحنات "سكانيا" بنسبة 41.3 بالمئة، وتراجعت مبيعات العلاقة التجارية الأصلية "فولكس فاجن" بنسبة 17.6 بالمئة.انخفضت مبيعات العلامة التجارية "سكودا" بنسبة 16 بالمئة، وتراجعت مبيعات "أودي" بنسبة 8.1 بالمئة.أضافت فولكس فاجن أن مبيعات "بورشه" انخفضت بنسبة 1.8 بالمئة و"مان" بنسبة 33.3 بالمئة، فيما تراجعت مبيعات السيارات التجارية الخفيفة من فولكس فاجن بنسبة 26.2 بالمئة.​يأتي هذا في الوقت الذي تعتزم فيه شركة نيسان موتور اليابانية خفض إنتاجها العالمى من السيارات بنسبة 30%، خلال الفترة من أبريل حتى نهاية ديسمبر القادم بسبب هبوط الطلب على منتجانها نتيجة تفاقم وباء فيروس كورونا الذى انتشر فى أكثر من 210 دول ومناطق على مستوى العالم وأودى بحياة ما يقرب من 600 ألف ضحية وأصاب أكثر من 14.1 مليون حالة.تخطط نيسان لتقليص إنتاجها إلى حوالى 2.6 مليون وحدة اعتبارا من الفصل الثانى من العام الجارى وحتى نهاية العام بالمقارنة مع 3.7 مليون سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى.ورغم أن شركة نيسان أنتجت حوالى 4.6 مليون سيارة خلال السنة المالية المنتهية 31 مارس الماضى إلا أنها لم تنشر بيانات مبيعاتها المحلية والعالمية حتى الآن وسطا أزمة مرض كوفيد 19 الذى أدى إلى إغلاق المصانع ومعارض البيع معظم شهور النصف الأول من العام الجارى فى معظم دول العالم.