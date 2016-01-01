

«نجمة الصيف الوردية» بسماء الوطن العربي «نجمة الصيف الوردية» بسماء الوطن العربي

قالت الجمعية الفلكية بجدة، "اليوم سنتعرف على واحدة من اجمل الأجسام السماوية في أعماق الفضاء التي توصف بأنها (نجمة الصيف الوردية)، والمعروفة باسم عنقود النجوم الكروي ميسييه 55".







واضافت "في القرن الثامن عشر ، أثناء البحث في سماء الليل عن المذنبات ، ظل الفلكي الفرنسي تشارلز ميسييه يلاحظ وجود أجسام ثابتة وضبابية منتشرة في سماء الليل، وبمرور الوقت يقوم بتجميعها في قائمة تضم ما يقرب من 100 من هذه الأجسام ، بهدف التأكد من أن الراصدين لن يخطئوا ويعتقدوا بأنها مذنبات، ومع ذلك ، فإن هذه القائمة - المعروفة باسم فهرس ميسيبه - ستستمر في أداء وظيفة أكثر أهمية".

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وأشارت إلى أن أحد هذه الأجسام هو ميسييه 55 ، وهو عبارة عن عنقود نجمي كروي يقع في كوكبة القوس، وهو موطن لعشرات الآلاف من النجوم، يقع على مسافة 17,600 سنة ضوئية من الأرض ويبلغ قطره حوالي 100 سنة ضوئية.واوضحت إن دراسة العناقيد النجمية الكروية في الضوء المرئي تمنح الفلكيين ميزة مقارنتها ببعضها البعض ، لمعرفة كيفية تطور كل منها، كما أن رصد العناقيد الكروية مثل ميسييه 55 بأطوال موجية مختلفة من الضوء غير البصري يكشف تفاصيل أكثر روعة.تابعت "مساء اليوم السبت 18 يوليو 2020 سيكون عنقود نجوم ميسييه 55 في وضع جيد للرصد حيث سيكون العنقود مرئيًا بين الساعة التاسعة مساء على ارتفاع 21 درجةفوق أفقك الجنوبي الشرقي وسيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ويبقى مرصودا إلى الثالثة فجرا عندما ينخفض أقل من 21 درجة فوق الأفق الجنوبي الغربي ويمكن الاستعانة بكوكبي المشتري وزحل لتحديد موقع العنقود كما يظهر في الصورة".ذكرت "يبلغ اللمعان الظاهري العنقود مبسييه (6.3+) لذلك فهو خافت جدًا ، وبالتأكيد غير مرئي للعين المجردة، على الرغم من سطوعه البصري العالي، إلا أن سطوع سطحها منخفض ، لذا فهو غير مناسب للرصد من داخلة المدن الملوثة بالضوء، ولكن من موقع مظلم سوف يظهر عبر المنظار مثل رقعة ضبابية مستديرة - مثل المذنبات ، في حين أن التلسكوبات الصغيرة يمكن أن تكشف في منفردة."