وزارة المالية تطرح أذون خزانة بـ 18 مليار جنيه

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وزارة المالية تطرح أذون خزانة بـ 18 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية اليوم أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 18 مليار جنيه، وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكترونى، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8 مليارات جنيه بمتوسط عائد13.298 %، فيما بلغ أعلى عائد 13.358 %، وسجل أقل عائد 13.14%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.381 %، فى حين سجل أعلى عائد 13.399 %، وأقل عائد 13.301 %.

المصدر: اليوم السابع

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