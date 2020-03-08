تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم 19 يوليو

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تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم 19 يوليو

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأحد 19 يوليو 2020، يأتي ذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس بقيمة بلغت نحو جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 803 جنيها، وعيار 18 نحو 688 جنيه، وعيار 24 نحو 918 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6424 جنيها.

يأتي ذلك بعد كسر عيار الذهب 21 حاجز ال800 جنيه دون المصنعية وذلك للمرة الأولى في تاريخ أسعار الذهب المحلية بمصر الأسبوع الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية الذهب حيث سجل سعر الأوقية وقتها 1812 دولار.

المصدر: اخبار اليوم

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