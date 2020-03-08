تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم 19 يوليو

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأحد 19 يوليو 2020، يأتي ذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس بقيمة بلغت نحو جنيهان في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 803 جنيها، وعيار 18 نحو 688 جنيه، وعيار 24 نحو 918 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6424 جنيها.
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