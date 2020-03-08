سعر الدولار اليوم الأحد 19 يوليو 2020 في البنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم الأحد 19 يوليو 2020 في البنوك المصرية

في إطار سلسلة الخدمات التي يُقدمها موقع «أموال الغد» لقراءه ومتابعيه، يقوم الموقع برصد أحدث المستويات التي سجلها سعر الدولار اليوم الأحد 19 يوليو 2020 في البنوك المصرية، كما يستعرض أعلى سعر لبيع الدولار، وأدنى سعر لشراء الدولار، فضلاً عن المستويات العالمية لسعر الدولار، وسعر العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار عالمياً
أما على المستوى العالمي فقد وصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى 15.95 جنيه مصري.


أعلى سعر لبيع الدولار
سجل سعر الدولار عند أعلى نقطة بيع 15.92 جنيه في بنك التنمية الصناعية، لذا يمكنك أن تحقق عوائد جيدة إذا كنت ترغب في بيع الدولار له.

أقل سعر لشراء الدولار
فيما وصل سعر الدولار اليوم عند أدنى نقطة شراء في بنك قناة السويس عند 15.99 جنيه مصري، حيث يمكنك شراء الدولار منه بأقل سعر.

سعر الدولار اليوم
البنك / العملة الدولار
شراء بيع
البنك المركزي 15.90 16.03
البنك الأهلي 15.92 16.02
بنك مصر 15.92 16.02
البنك التجارى الدولى CIB 15.92 16.02
الإسكندرية 15.91 16.01
التعمير والاسكان 15.92 16.02
المصرف المتحد 15.92 16.02
البركه 15.91 16.01
HSBC 15.92 16.02
الكويت الوطني 15.92 16.02
مصرف أبوظبي الاسلامي 15.92 16.02
العربي الأفريقي الدولى 15.92 16.02

المصدر: اموال الغد

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