

سعر الدولار اليوم الأحد 19 يوليو 2020 في البنوك المصرية سعر الدولار اليوم الأحد 19 يوليو 2020 في البنوك المصرية

في إطار سلسلة الخدمات التي يُقدمها موقع «أموال الغد» لقراءه ومتابعيه، يقوم الموقع برصد أحدث المستويات التي سجلها سعر الدولار اليوم الأحد 19 يوليو 2020 في البنوك المصرية، كما يستعرض أعلى سعر لبيع الدولار، وأدنى سعر لشراء الدولار، فضلاً عن المستويات العالمية لسعر الدولار، وسعر العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار عالمياً

أما على المستوى العالمي فقد وصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى 15.95 جنيه مصري.





أعلى سعر لبيع الدولار

سجل سعر الدولار عند أعلى نقطة بيع 15.92 جنيه في بنك التنمية الصناعية، لذا يمكنك أن تحقق عوائد جيدة إذا كنت ترغب في بيع الدولار له.

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أقل سعر لشراء الدولارفيما وصل سعر الدولار اليوم عند أدنى نقطة شراء في بنك قناة السويس عند 15.99 جنيه مصري، حيث يمكنك شراء الدولار منه بأقل سعر.سعر الدولار اليومالبنك / العملة الدولارشراء بيعالبنك المركزي 15.90 16.03البنك الأهلي 15.92 16.02بنك مصر 15.92 16.02البنك التجارى الدولى CIB 15.92 16.02الإسكندرية 15.91 16.01التعمير والاسكان 15.92 16.02المصرف المتحد 15.92 16.02البركه 15.91 16.01HSBC 15.92 16.02الكويت الوطني 15.92 16.02مصرف أبوظبي الاسلامي 15.92 16.02العربي الأفريقي الدولى 15.92 16.02