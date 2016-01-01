7 طرق للتحكم في ضغط الدم المرتفع

قال الدكتور علاء الغمراوي استشاري القلب والأوعية الدموية، إن مريض الضغط المرتفع يحتاج اتباع العديد من النصائح اليومية لتجنب مشاكل الضغط على القلب وكافة أعضاء الجسم ومضاعفات الضغط المرتفع، موضحا أن إهمال علاج الضغط يؤدي لمشاكل في القلب والكلى والمخ.
وقدم الغمراوي العديد من النصائح للتحكم في الضغط المرتفع ، وذلك في مداخلة هاتفية في برنامج عيادة ten ، وهي:
1-النوم من 6 إلى 8 ساعات ، مع ضرورة النوم مبكرًا وعدم السهر.
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