7 طرق للتحكم في ضغط الدم المرتفع



ضغط الدم المرتفع ضغط الدم المرتفع

قال الدكتور علاء الغمراوي استشاري القلب والأوعية الدموية، إن مريض الضغط المرتفع يحتاج اتباع العديد من النصائح اليومية لتجنب مشاكل الضغط على القلب وكافة أعضاء الجسم ومضاعفات الضغط المرتفع، موضحا أن إهمال علاج الضغط يؤدي لمشاكل في القلب والكلى والمخ.



وقدم الغمراوي العديد من النصائح للتحكم في الضغط المرتفع ، وذلك في مداخلة هاتفية في برنامج عيادة ten ، وهي:



1-النوم من 6 إلى 8 ساعات ، مع ضرورة النوم مبكرًا وعدم السهر.

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2-الوزن الزائد يسبب ارتفاع ضغط الدم، لذا يجب المشي يوميا نصف ساعة لتقليل ضغط الدم وتقليل الكوليسترول والدهون وحماية القلب.3-اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب وتقليل الدهون المشبعة.4- تقليل استهلاك الملح والمخللات.5-البعد عن التدخين، فعند قياس الضغط عد كل سيجارة سنجد ارتفاعا في ضغط الدم.6-البعد عن التوتر والقلق.7-ضرورة تناول العلاج بانتظام بحسب استشارة الطبيب .