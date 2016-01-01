7 طرق للتحكم في ضغط الدم المرتفع

آخر الأخبارالصحة والجمال › 7 طرق للتحكم في ضغط الدم المرتفع

صورة الخبر: ضغط الدم المرتفع
ضغط الدم المرتفع

قال الدكتور علاء الغمراوي استشاري القلب والأوعية الدموية، إن مريض الضغط المرتفع يحتاج اتباع العديد من النصائح اليومية لتجنب مشاكل الضغط على القلب وكافة أعضاء الجسم ومضاعفات الضغط المرتفع، موضحا أن إهمال علاج الضغط يؤدي لمشاكل في القلب والكلى والمخ.

وقدم الغمراوي العديد من النصائح للتحكم في الضغط المرتفع ، وذلك في مداخلة هاتفية في برنامج عيادة ten ، وهي:

1-النوم من 6 إلى 8 ساعات ، مع ضرورة النوم مبكرًا وعدم السهر.

2-الوزن الزائد يسبب ارتفاع ضغط الدم، لذا يجب المشي يوميا نصف ساعة لتقليل ضغط الدم وتقليل الكوليسترول والدهون وحماية القلب.

3-اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب وتقليل الدهون المشبعة.

4- تقليل استهلاك الملح والمخللات.

5-البعد عن التدخين، فعند قياس الضغط عد كل سيجارة سنجد ارتفاعا في ضغط الدم.
6-البعد عن التوتر والقلق.

7-ضرورة تناول العلاج بانتظام بحسب استشارة الطبيب .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 7 طرق للتحكم في ضغط الدم المرتفع

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
52227

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager