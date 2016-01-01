إلى داخل مصراتة.. انسحاب قوات حكومة الوفاق في ليبيا



ميليشيات حكومة الوفاق ميليشيات حكومة الوفاق

أفاد موقع العربية في نبأ عاجل منذ قليل عن مصادر مطلعة كشفت أن قوات حكومة الوفاق في ليبيا انسحبت إلى داخل مدينة مصراتة بعد استعراض لها.



وكانت حكومة الوفاق الليبية، قد حركت مقاتلين لها يوم أمس في اتجاه الخط الأحمر لمدينة سرت - التي تعد بوابة مرافئ الهلال النفطي الرئيسي في البلاد - مقرة بأنها تشن محاولات في سبيل انتزاع السيطرة عليها من قوات الجيش الوطني الليبي.



وأكد قادة عسكريون بقوات حكومة الوفاق الوطني، أن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت، وفقا لما نشره موقع العربية الإخباري.

