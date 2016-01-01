اللواء محمد مرسى وزيرا للإنتاج الحربي

أدى اللواء مهندس محمد أحمد مرسى ، اليمين، اليوم، وزيرا للإنتاج الحربي، ، وذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلفا للراحل الفريق فخري محمد العصار، والذي وافته المنية في السادس من يوليو، وتم عمل جنازة عسكرية له.
وقد شغل "مرسي" قبل انتقاله للإنتاج الحربي مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.
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