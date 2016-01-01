احميه من فقر الدم .. 8 نصائح لـ علاج نقص الحديد لدى الأطفال



فقر الدم فقر الدم

يساعد عنصر الحديد في توريد الأكسجين من الرئتين إلى أجزاء الجسم الأخرى، كما أنه يساعد العضلات على استخدام وتخزين الأكسجين بشكل صحيح، ويمكن أن يؤدي النقص المطول إلى "فقر الدم الناجم عن نقص الحديد" الذي يحدث بسبب نقص خلايا الدم الحمراء الصحية (RBC) في الدم، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالعدوى إلى حد أن جسم الطفل قد يفتقر إلى الهيموجلوبين ويتطلب نقل الدم أو علاجات الحديد للسيطرة على الحالة.



وكشف موقع "onlymyhealth"، أن في بعض الحالات، يؤثر نقص الحديد أيضًا على نمو الدماغ لدى الطفل حيث قد يظهر مشاكل سلوكية.



فيما يلي بعض النصائح لمنع وعلاج نقص الحديد لدى الأطفال :

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اقرأ ايضًا:علامات نقص الحديد في الجسم1- إعطاء نظام غذائي مغذي ومتوازن للأطفال منذ البداية.2- بعد الولادة ، يمكنك استشارة طبيبك حول الجرعة اليومية من الحديد للطفل.3- هناك العديد من المكملات الغذائية المصنوعة خصيصًا للأطفال والتي يمكنك إطعامها لطفلك.4- بالنسبة للأطفال الرضع ، هناك حبوب مدعمة بالحديد يمكنك إعطاؤها للطفل بعد أن يتم فطامه من حليب الثدي5- أعط الفول واللحوم المهروسة لتكفي احتياجات الحديد في جسم الطفل.6- قومي بغلي الفاصولياء وهرسها حتى يتمكن الطفل من تناولها بسهولة دون مضغ الجهود وسهولة الهضم.7- أضف الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء والسبانخ والفاصوليا في النظام الغذائي.8- أعطهم أطعمة غنية بفيتامين سي لأنها تساعد على امتصاص الحديد الغذائي بسرعة في الجسم. يجب إعطاء البرتقال والليمون والفراولة والطماطم والفلفل والورق الأخضر.