بعد إصابة حكم بكورونا.. اتحاد الكرة يفرض السرية على معسكر حكام الدوري

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فرضت ‏اللجنة الطبية بـ اتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان حالة من السرية حول معسكر حكام الدورى الممتاز الذى انطلق على 5 أفواج بفندق تريومف فى مصر الجديدة.

‏يأتي ذلك عقب اجراء مسحة فيروس كورونا مؤخرا الفوج الأول الذى انتهى مؤخرا بمشاركة 32 حكمًا وثبوت وجود حالة ايجابية بين صفوف قضاة الملاعب لكن لم تظهر عليها الأعراض وتم عزله والتدريب منفردا على ان تجري له مسحة أخرى الأسبوع المقبل.



وينطلق اليوم الأحد معسكر الفوج الثانى لحكام الدورى الممتاز بمشاركة ٣٢ من قضاة الملاعب الساحة والمساعدين استعدادا للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز.



كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اعتمدت طلب الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام لاقامة معسكر تدريبي للقضاة الملاعب على 5 أفواج بفندق تريومف فى مصر الجديدة.

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ومن المقرر أن يستمر معسكر الفوج الثانى لمدة 3 أيام على أن يقيم كل حكم فى غرفة بفندق تريومف فى مصر الجديدة اتباعها للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.ويشارك فى إلقاء المحاضرات على حكام الساحة والمساعدين الثناءى عصام عبد الفتاح مسؤل التطوير فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف وأحمد الشناوي الخبير التحكيمى على أن يجرى إلقاء المحاضرات في الفندق.يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اسندت الى الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج القيام بأعمال لجنة الحكام عقب استقالة جمال الغندور من منصبه.