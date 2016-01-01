وثيقة أمريكية تثبت هروب كورونا من مختبر ووهان

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دفع بعض المسؤولين الأمريكيين بادعاءات بأن فيروس كورونا المستجد هرب أو تم إطلاقه عمدا من مختبر للفيروسات في مدينة ووهان الصينية، ولم يمنع نقص الأدلة الولايات المتحدة من اتهام الصين بالتقليل من أهمية المرض وإخفاء البيانات المتعلقة بـ كوفيد 19، حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق على الفيروس اسم "صيني" أو "كونج فلو".



وأفرجت وزارة الخارجية الأمريكية عن برقية داخلية يعود تاريخها إلى عام 2018 تصف المخاوف التي أثارها العديد من المسؤولين من السفارة الأمريكية في الصين حول نقص "الموظفين المدربين تدريبًا كافيًا" في مختبر ووهان للفيروسات الذي تم إنشاؤه آنذاك.



وبعد عامين من ظهور المذكرة ، أصبحت ووهان بؤرة لوباء فيروس كوفيد 19 .

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وفي وقت سابق، كانت تسريبات أشار إليها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنها دليل "هائل" يغذى الادعاءات بأن كوفيد 19 نشأ في مختبر ووهان.وقد ردد ترامب ثقته أيضًا، حيث ألقى باللوم بنشاط على الصين في أعقاب جائحة الفيروس الفتاك.ومع ذلك، لا تشير المذكرة بشكل مباشر إلى احتمال نشأة فيروس كورونا في المختبر، و تصف وثيقة من ثلاث صفحات معمل الفيروسات وأهدافه ونتائج المسح مشيرة إلى أن المعمل "يعاني من نقص خطير في الفنيين والباحثين المدربين بشكل مناسب والضروري للعمل بأمان".وعند وصف كيفية عمل المختبر وإجراء الحصول على تصاريح لدراسة نوع معين من الفيروسات، أوضح مؤلفو المذكرة عدم الوضوح بشأن كيفية تحديد اللجنة الوطنية الصينية للصحة وتنظيم الأسرة ما إذا كان يمكن الوصول إلى الفيروس أم لا.ولكن الوثيقة تلقي الضوء على نوع الفيروسات التي سمح للمختبر بالعمل عليها، وكان من بينها فيروسات شبيهة بالسارس: فيروس إيبولا وفيروس نيباه وحمى شينجيانج النزفية.وعند تحليل إنتاجية المختبر، وصف مؤلفو المذكرة البحث في أصل السارس الذي "اقترح بشدة" أن فيروس كورونا الشبيه بالسارس كوفيد 19 نشأ من مجموعة من الخفافيش ويمكن نقله إلى البشر عبر هذه الحيوانات.ولم يتم الإفراج عن محتويات المذكرة رسميًا حتى تم رفع دعوى قضائية من صحيفة واشنطن بوست، بعد أن أصبحت النسخة الكاملة من المذكرة علنية، ويبدو أنه في مجمله، لا تثبت الوثيقة أو تدحض نظرية مؤامرة مختبر ووهان للفيروسات حول أصول كوفيد 19، كما تم إبرازه في تقرير وابو.وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن التتابعات الجينية لـ كوفيد 19 لا تتطابق مع تلك الفيروسات التي تمت دراستها في المختبر.ورفضت الصين، التي تعرضت لضغوط بسبب نظرية مؤامرة كوفيد 19 و "الافتقار إلى الشفافية" ، الاتهامات بشدة ، وأصرت مرارا على أن الفيروس المستجد لم يكن من صنع الإنسان.وقال إيان ليبكين، مدير مركز العدوى والحصانة في جامعة كولومبيا، نقلًا عن صحيفة واشنطن بوست: "لا أرى أي دليل يدعم فكرة أن هذا تم الإفراج عنه عمدًا أو عن غير قصد".واضاف "لا يمكنك القول فقط أن شخصًا ما مذنب بإطلاق فيروس عن طريق الخطأ، عليك أن تثبت ذلك".وقال توم إنجليسبي، مدير مركز الأمن الصحي في جامعة جونز هوبكنز، لصحيفة واشنطن بوست إنه لا ينبغي للناس الاعتماد بشكل كبير على محتويات وثيقة تم إعدادها قبل عامين.واضاف "لقد كتب في يناير 2018، قبل عامين من الحكم على أن هذا الوباء قد بدأ، ويمكن أن يحدث قدر كبير من التغيير داخل مختبر مثل هذا في غضون عامين .. وبشكل عام ، لا يزال تقديري أن COVID-19 متوافق مع مصدر طبيعي"وتابع بالقول إنني آمل بشدة أن يشارك مسؤولو الصحة العامة الصينيون قريبًا نتائج تحقيقاتهم العلمية والوبائية في أصل كوفيد 19ولم يمض وقت طويل بعد أن ضرب الوباء الولايات المتحدة، ووضع أمريكا على رأس الدول الأكثر تضررا في العالم، موجة من الاتهامات بشأن "التستر" على الوباء كانت موجهة إلى جمهورية الصين الشعبية ، ما أدى إلى الضغط على بكين ، إلى جانب منظمة الصحة العالمية ، التي وصفها ترامب بأنها "متحيزة للصين".وفي مايو، أكد ترامب أنه واثق من أن كوفيد 19 نشأ من مختبر فيروسات ووهان، حيث قدم ادعاءات "عدم الكفاءة" من قبل موظفي المختبر.ورفض معهد ووهان لعلم الفيروسات الاتهامات ووصفها بأنها "تلفيق نقي" ، مرددًا الإدانة من وزارة الخارجية الصينية ، التي نصحت الولايات المتحدة "بمعالجة شؤونها الداخلية بشكل صحيح أولًا".وشهدت منظمة الصحة العالمية ، بعد أن تم تمويلها من قبل ترامب ، الولايات المتحدة قاطعت الوكالة بسبب هذه المزاعم، لكنها نفت باستمرار وجود غطاء للوباء.