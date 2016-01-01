لويس أجوك، شاب من جنوب إفريقيا يقيم في مصر لدارسة الحقوق، تعرض لـ التنمر من قبل ثلاثة شباب يقودون دراجة نارية.. بدأت الواقعة عندما تخطت عقارب الساعة العاشرة مساء الخميس الماضي، أثناء سيره بالقرب من منزله بمنطقة عرب المعادي، ليواجه ثلاثة شباب يلقون عليه البيض هو وصديقه ويسبونه باقذع الشتائم لكونه اسمر اللون.
انتابت لويس حالة من الاستياء والحزن، جراء تعرضه لـ التنمر دون أي أسباب لمجرد لون بشرته، ليشعر بالألم النفسي والإهانة التي يصعب تقبلها، بحسب تعبير "لويس" لموقع " صدى البلد".
لم تكن واقعة التنمر هذه، الأولى التي تعرض لها "لويس"، منذ وجوده للدراسة في مصر، فقد سبق وأطلق مجموعة من الشباب عليه الكلاب لتخويفه، خلال سيره بمنطقة المعادي في عام ٢٠١٧.
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التعليقات على الأفريقي ضحية التنمر في المعادي : الحادث حالة فردية وألقى معاملة حسنة من المصريين
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