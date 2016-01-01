بدون ماسكارا.. وصفة سحرية لرموش أكثر كثافة

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وصفة سحرية لرموش أكثر كثافة

تعتبر العيون سحر المرأة الذي لا يقاوم، لذلك تسعى كل فتاة لتكثيف الرموش ووضع المزيد من الكحل والماسكارا والآيلينر لإبراز جمال العين، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك وضع هذا الخليط الطبيعي على الرموش لزيادة كثافة الرموش.

تقدم رضوى الشربيني أفضل وصفة لتطويل وتكثيف الرموش.

المقادير:

ثمرة بصل مقطعة
زيت زيتون
ماسكارا

طريقة التطبيق:

يوضع البصل المقطع على زيت الزيتون.
يترك لفترة ثم يتم تصفية الخليط.
باستخدام فرشاة الماسكارا يوضع الخليط على الرموش.
تستخدم لمدة أسبوع.

المصدر: elbalad

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