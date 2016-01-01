أشهر قليلة تفصل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال تدخل فى صراعات من أجل ضم لاعبين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.
وترددت أنباء عديدة فى الايام الماضية بوجود مفاوضات جادة بين الأهلي وبيراميدز لضم إيريك تراوري للقلعه الحمراء لتدعيم صفوف الفريق .
وعلم صدي البلد ، ان إيريك تراوري يفتعل الازمات ويتمرد فى التدريبات للضغط علي إدارة بيراميدز للانتقال الي النادي الأهلي .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نجم بيراميدز يرفع راية التمرد ويفتعل الأزمات من أجل عيون الأهلي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق