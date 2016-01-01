بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020



اللواء محمود توفيق اللواء محمود توفيق

أعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة التنقلات السنوية لعام 2020.



فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى جميع مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.



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وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.وتضمنت الحركة تعيين- اللواء خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ- اللواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن- اللواء هشام عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى- اللواء د/ محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين- اللواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء- اللواء محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة- اللواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة- اللواء مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق- اللواء حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان- اللواء محمد عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار- اللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم- اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية- اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية- اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية- اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية- اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد- اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية- اللواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء- اللواء محمود أبوعمره مدير أمن البحر الأحمر- اللواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات- اللواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة- اللواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات- اللواء ناصر محى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات- اللواء د / سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس- اللواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- اللواء هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم- اللواء محمد الصروى مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى- اللواء د / ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية