وقرر الاتحاد الدولي إلزام النجم الساحلي وكوليبالي بسداد مبلغ مليون و400 ألف دولار، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارا من 31 أكتوبر 2019 وحتى تاريخ السداد، وذلك في ضوء الشكوى التي سبق وتقدم بها الأهلي.
وجاء في حكم الاتحاد الدولي إبلاغ النادي التونسي واللاعب "برقم الحساب على الفور وبشكل مباشر، لدفع المستحق عليهما مع إلزام النجم الساحلي واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولي، ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ الأهلي الاتحاد الدولي بتسلمه لكل مستحقاته"، وفقا لما جاء في الموقع الرسمي للأهلي.
وشمل القرار أنه في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها من قبل النجم الساحلي وكوليبالي في غضون 45 يوما، سيُطبق ما يلي:
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التعليقات على الاتحاد الدولي يُلزم النجم الساحلي وكوليبالي بسداد مليون و400 ألف دولار لـ الأهلي
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