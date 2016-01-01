الاتحاد الدولي يُلزم النجم الساحلي وكوليبالي بسداد مليون و400 ألف دولار لـ الأهلي



كوليبالي كوليبالي

وقرر الاتحاد الدولي إلزام النجم الساحلي وكوليبالي بسداد مبلغ مليون و400 ألف دولار، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارا من 31 أكتوبر 2019 وحتى تاريخ السداد، وذلك في ضوء الشكوى التي سبق وتقدم بها الأهلي.



وجاء في حكم الاتحاد الدولي إبلاغ النادي التونسي واللاعب "برقم الحساب على الفور وبشكل مباشر، لدفع المستحق عليهما مع إلزام النجم الساحلي واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولي، ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ الأهلي الاتحاد الدولي بتسلمه لكل مستحقاته"، وفقا لما جاء في الموقع الرسمي للأهلي.



وشمل القرار أنه في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها من قبل النجم الساحلي وكوليبالي في غضون 45 يوما، سيُطبق ما يلي:

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- حظر النجم الساحلي من تسجيل أي لاعبين جدد سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، حتى يتم سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.- في حالة استمرار عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة التأديب والانضباط بـ«فيفا».- حظر مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية حتى سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها 6 أشهر، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.- في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة الانضباط والتأديب بـ«فيفا».وقام الأهلي بإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالقرار لإخطار نظيره التونسي لمتابعة تنفيذه، وفقا لما أعلنه النادي.