شاومينج لـ طلاب الثانوية العامة: هانسرب الامتحان الساعة 10 .. والتعليم : مفيش تسريب



صفحة شاومينج صفحة شاومينج

أعلنت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انها سوف تقوم بتسريب امتحانات الجيولوجيا و علم النفس و التفاضل المقرر اداءهما غدا في تمام العاشرة من مساء اليوم.



حيث كتب ادمن صفحة شاومينج : امتحان التفاضل والتكامل ، والجيولوجيا ، وعلم النفس جاهز وهيتسلم الساعه 10 للناس اللـ حاجزه معانا علي جروبات الواتس فقط .. والناس اللي ـ محجزتش وعاوزه تحجز تكلمنا علي رسايل الصفحة.



ومن جانبها .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل الأنباء المتداولة على صفحات وجروبات الغش على السوشيال ميديا، والتي تزعم تسريب امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والتكامل التي من المقرر أن يمتحنها طلاب الثانوية العامة صباح غد الأحد.

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حيث أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم: أن جميع امتحانات الثانوية العامة 2020 مؤمنة تأمينا مشددا، ومن المستحيل نهائيا أن يتم تسريب أي امتحان قبل توزيعه في اللجان.وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم: صفحات الغش تحاول جاهدة قبل كل امتحان أن تنصب على الطلاب، لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال في موسم امتحانات الثانوية العامة، وللاسف بعض الطلاب مازالوا يقعون في هذا الفخ رغم تأكيدنا مرارا وتكرارا أن ما توزعه هذه الصفحات ما هي إلا أسئلة وهمية لا علاقة لها بالامتحان الأصلي الذي يوزع داخل اللجان.وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تهيب بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.ومن جانبه .. أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تحديد أسماء وبيانات (350) طالبا وطالبة من المشاركين في محادثات جروبات الغش أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة.وقال "حجازي"، "لقد تم توثيق المحادثات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشاركين بتلك المجموعات كونها شروعا فى الإخلال بنظام الامتحان".كما أوضح أنه تم ضبط (7) قضايا بيع معدات وسماعات لتسهيل عملية الغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وأشار إلى أنه تم رصد (65) جروب للغش على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك، وواتساب، والتليجرام"، وطباعة اسكرين شوت من المحادثات التى تتم بين أفراد المجموعة.أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ضبط القائمين على إدارة صفحات الغش الإلكتروني، وكذا المجموعات التي تستخدم في الغش الإلكتروني عبر التطبيقات المختلفة مثل "واتساب، وفيسبوك، وتليجرام".وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لإحباط محاولات الغش وضبط الغشاشين حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.اقرأ أيضا|وزير التعليم يرد على شائعات خطورة بوابات التعقيم على طلاب الثانوية العامةويتولى فريق مكافحة الغش الإلكتروني، تتبع الروابط الإلكترونية لصفحات الغش (مثل صفحات شاومينج وأعوانه) الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقوم الأفراد القائمون على إدارتها باستغلالها؛ في الإخلال بأعمال الامتحانات وتسهيل عملية الغش الإلكتروني للطلاب بلجان سير الامتحان.ويتم التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع كلٍ من وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تتبع الروابط الإلكترونية التي يتم رصدها من خلال فريق مكافحة الغش الإلكتروني لمواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للغش ويقوم باستغلالها بعض الأفراد في محاولة الإخلال بنظام الامتحان واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم من منطلق كون امتحان الثانوية العامة أحد جوانب الأمن القومي".