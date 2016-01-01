مؤجلات الزمالك.. اتحاد الكرة يستقر على مباريات الأبيض بعد عودة الدوري



مؤجلات الزمالك مؤجلات الزمالك

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي، على مواعيد مباراتي الزمالك المؤجلتين، في مسابقة الدروي الممتاز.



وسيواجه الزمالك، المصري يوم 6 أغسطس المقبل بينما ستتبقي مباراة الاتحاد السكندري يوم 10 من الشهر ذاته.



كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة 24 ساعة ليقام يوم 6 بدلا من 7 أغسطس القادم بسبب انشغال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.

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يذكر أن اتحاد الكرة تراجع عن اثنين من القرارات الحاسمة التى تم ارسالها ضمن الشروط الخاصة ببطولة الدورى الممتاز وإخطار الأندية بها منذ بداية الموسم الجاري وشملت تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى صفوف مختلف أندية الدورى المحلي إلي 3 فقط بدءًا من الموسم القادم.واستجاب مسئولى الجبلاية لمطالب الأندية بالبقاء على أعداد أجانب الدورى المتعاقد معهم فى الوقت الراهن وعدم تقليص العدد نظرا للظروف التى تمر بها البلاد واعتباره موسم استثناءى فى ظل أزمة فيروس كورونا.فيما تم الإبقاء من جانب مسئولى الجبلاية على اعتبار لاعب من شمال افريقيا فى الدورى المصري لاعب محلى فى الموسم المقبل والتراجع عن اعتباره من اللاعبين الاجانب مراعاة لظروف الأندية فى الظروف القاهرة التى تزر بها أندية العالم أجمع بسبب أزمة فيروس كورونا.