مؤجلات الدوري.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي وإنبي



الأهلي وإنبي الأهلي وإنبي

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي، على إقامة مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري، يوم 10 أغسطس المقبل.



كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ اغسطس القادم بسبب انشغال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.



يذكر أن اتحاد الكرة تراجع عن اثنين من القرارات الحاسمة التى تم ارسالها ضمن الشروط الخاصة ببطولة الدورى الممتاز واخطار الأندية بها منذ بداية الموسم الجاري وشملت تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى صفوف مختلف أندية الدورى المحلي إلي 3 فقط بدءا من الموسم القادم.

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واستجاب مسئولو الجبلاية لمطالب الأندية بالبقاء على اعداد اجانب الدورى المتعاقد معهم فى الوقت الراهن وعدم تقليص العدد نظرا للظروف التى تمر بها البلاد واعتباره موسما استثنائيا فى ظل أزمة فيروس كورونا.فيما تم الإبقاء من جانب مسئولى الجبلاية على اعتبار لاعب من شمال افريقيا فى الدورى المصري لاعبا محليا فى الموسم المقبل والتراجع عن اعتباره من اللاعبين الاجانب مراعاة لظروف الأندية فى الظروف القاهرة التى تمر بها أندية العالم أجمع بسبب أزمة فيروس كورونا.