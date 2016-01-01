

شاهد.. وزير الاتصالات يكشف تطورات مشروع مصر الرقمية شاهد.. وزير الاتصالات يكشف تطورات مشروع مصر الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بناء مصر الرقمية هو مشروع تشارك فيه مؤسسات الدولة وأجهزتها كافة، موضحًا أن وزارة الاتصالات تعاونهم وتساعدهم.







أضاف طلعت خلال لقائه في برنامج المواجهة المعروض على فضائية إكسترا نيوز، الجمعة، إن مشروع مصر الرقمية بدأ في يونيو عام 2019 عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصة التجريبية لمدينة بور سعيد، وكانت المنصة الرقمية تقدم من 20 إلى 30 خدمة، ثم ارتفع عدد

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الخدمات وإطلاق المزيد منها حتى بلغت اليوم 155 خدمة مميكنة بالكامل لأهالي المحافظة.أشار وزير الاتصالات إلى أن الخطوة الثانية هى تعميم تجربة بور سعيد لبناء مصر الرقمية، وتقديم الخدمات الحكومية مرقمنة ما يعني من خلال الإنترنت أو التطبيقات الخاصة بالهاتف المحمول.تابع طلعت أنه سيتم تعميم 4 حزم من الخدمات لكل محافظات الجمهورية، وهي "بطاقات التموين، المركبات، التوثيق واستخراج التوكيلات وتحريك الدعاوى المدنية، خدمات المستثمرين".قال وزير الاتصالات إن طريقة استخدام الخدمات سيكون من خلال منصة مصر الرقمية، والتي يستطيع المواطن التسجيل والدخول بالرقم القومي وكلمة السر، ويختار الخدمة مثل تجديد رخصة السيارة سيقوم النظام باسترجاع نوع السيارة وينبهه بموعد تجديد الترخيص، ثم يحدد المواطن عدد الأعوام ويطلع على المخالفات وله أن يقبلها أو يتظلم منها عبر المنصة سأتيته نتيجة هذا التظلم من خلال رسالة نصية على هاتفه المحمول المسجل في المنصة ثم يسدد باقي الرسوم ويحدد العنوان الذي يريد أن يتلقى الترخيص عليه وسيصله إلى باب منزله.