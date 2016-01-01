منها المريخ والمشتري.. 5 كواكب ستظهر في السماء الأحد شاهدها من دون تلسكوب

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صورة الخبر: منها المريخ والمشتري.. 5 كواكب ستظهر في السماء الأحد شاهدها من دون تلسكوب
منها المريخ والمشتري.. 5 كواكب ستظهر في السماء الأحد شاهدها من دون تلسكوب

قبل شروق الشمس يوم الأحد الموافق 19 يوليو، سيكون ما يصل إلى خمسة كواكب، عطارد والمريخ والزهرة والمشتري وزحل، والقمر الهلال مرئيًا في السماء في نفس الوقت.



لن تحتاج حتى إلى تلسكوب لرؤيتها، وفقًا للفلكي جيفري هانت، وهو أيضًا معلم ومدير سابق لقبة

السماوية، من المفترض أن تظهر الأجسام السماوية قبل ساعة من شروق الشمس يوم الأحد.

قدم هانت أيضًا نصائح حول كيفية رؤية الكواكب في السماء يوم الأحد، وقال: "قبل خمسة وأربعين دقيقة من شروق

الشمس، يظهر الهلال وخمسة كواكب منحنية عبر سماء الصباح في 19 يوليو 2020، اعثر على مكان به آفاق واضحة، وقد يساعد المنظار في العثور على القمر".


خلال الصباح التالي ستكون خمسة كواكب مرئية لكن بدون القمر، بالإضافة إلى ذلك، يغادر المشتري بسرعة السماء، وينصح هانت المتحمسين للبحث عن 3-4 دقائق في وقت سابق كل يوم.

المصدر: الوفد

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