5 نصائح مهمة للسيطرة على المركبة عند انفجار الإطار الأمامي

قد يتسبب انفجار أحد الإطارات الأمامية للسيارة في عدم القدرة على التحكم فيها، الأمر الذي يؤدي إلى انحرافها بشدة، وانقلابها إذا فقد قائد المركبة السيطرة عليها، خاصةً مع السرعات العالية.
وتقدم "سيارات الوفد"، لمتابعيها في السطور التالية 5 نصائح، توضح كيفية التصرف السليم لقائد
المركبة عند انفجار أحد الإطارات أثناء القيادة بسرعة تتجاوز 100 كيلومتر/ساعة.
- أبقى هادئا قدر المستطاع مع الحرص على الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين بقوة لتثبيتها.
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