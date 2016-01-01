5 نصائح مهمة للسيطرة على المركبة عند انفجار الإطار الأمامي

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5 نصائح مهمة للسيطرة على المركبة عند انفجار الإطار الأمامي

قد يتسبب انفجار أحد الإطارات الأمامية للسيارة في عدم القدرة على التحكم فيها، الأمر الذي يؤدي إلى انحرافها بشدة، وانقلابها إذا فقد قائد المركبة السيطرة عليها، خاصةً مع السرعات العالية.

وتقدم "سيارات الوفد"، لمتابعيها في السطور التالية 5 نصائح، توضح كيفية التصرف السليم لقائد

المركبة عند انفجار أحد الإطارات أثناء القيادة بسرعة تتجاوز 100 كيلومتر/ساعة.
- أبقى هادئا قدر المستطاع مع الحرص على الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين بقوة لتثبيتها.

- تجنب الضغط على الفرامل تماما.

- أبقى بمسارك المستقيم ولا تحاول تغييره أو الخروج من الطريق.
- بالنسبة للسيارات المزودة بناقل حركة "مانيوال"، قم بتغيير السرعات للأدني تدريجيا ولا تقم بهذه الخطوة إلا بعد التأكد من أنك تسطير على السيارة جيدا، أما في حالة السيارات الأوتوماتيك فسوف تقوم بهذه المهمة وحدها.

- مع بدء تراجع سرعة السيارة إلى 50 كيلومتر/ساعة قم بالضغط على الفرامل بلطف تدريجيا حتى تتوقف المركبة.

المصدر: الوفد

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