

5 أشياء تُضعف أداء السيارة عند تشغيل المُكيف.. تعرف عليهم 5 أشياء تُضعف أداء السيارة عند تشغيل المُكيف.. تعرف عليهم

التكييف من الأشياء الضرورية جدا لقائدي السيارات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مما يشعرهم بالراحة أثناء القيادة، لكن في بعض الأحيان تشغيل المكيف يسبب خللاً في أداء السيارة، أو ارتفاع مؤشر الحرارة، مما يضطر معه قائد السيارة إلى غلقه.







ومن أبرز أسباب ضعف أداء السيارة عند تشغيل المكيف:

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1- ضعف الكهرباء الواصلة إلى محرك السيارة، لأن كمبروسر المكيف عند تشغيله يتسبب في زيادة الحمل على المحرك.2- تلف البوجيهات مما تتسبب في عدم وصول الشحنة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحرك بكفاءة.3- وجود خلل في أحد أجزاء دورة التبريد مثل ضعف مضخة المياه، أو وجود ترسبات في ريدياتير السيارة.4- عدم عمل مروحة التكييف عند تشغيله، أو في حال تعرضها للتلف تتسبب في زيادة حرارة المحرك.5- تركيب سير الكتينة بشكل خاطئ، يتسبب بضعف عزم السيارة مع عمل المكيف.