

كيف تحصل على لوحة مميزة لسياراتك من الإدارة العامة للمرور؟ كيف تحصل على لوحة مميزة لسياراتك من الإدارة العامة للمرور؟

تداول مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة صور لوحات مرور مميزة، وتُفسح إدارات المرور الفرصة أمام كافة المواطنين للحصول على لوحات مرور مميزة وذلك من خلال خدمة "لوحتك" ولكن بشروط وضوابط مُعينة يرصدها لكم "عالم السيارات" وفقًا لما أوضحته الإدارة العام للمرور.



شروط استخدام خدمة لوحتك من الادارة العامة للمرور



ـ تناشد إدارة الموقع كافة المشتركين والأعضاء بضرورة قراءة اللوائح والقوانين التي تحكم علاقتها بعملاءها، إذ تعتبر مواصلة العملاء لعملية التسجيل موافقةً منهم على كل ما تتضمنه اللوائح من قوانين تشرح طبيعة العلاقة التي تربط الطرفين.

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ـ من يرغب بالمشاركة فى مزاد بيع حق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية، يشترط عليه سداد مبلغ التأمين الذى يمكن أن يختلف لكل حروف وأرقام حسب درجة تميزها، وفى حالة رسو المزاد وعدم استكمال عملية الشراء لايجوز استرجاع مبلغ التأمين ويحول لصالح صندوق تحيا مصر، أما فى حالة رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التى يتم تسددها فى خلال المهلة الزمنية الموضحة.ـ يخصم مباشرة مصاريف إدارية قدرها 2 جنيها عند سداد مبلغ التأمين كما يوجد مصاريف خدمة تقدر بـ 0.45% من مبلغ التأمين في حالة الفوز، وفي حالة الرغبة فى سداد باقي مبلغ رسو اللوحة إلكترونيا تخصم نفس النسبة من المبلغ الإجمالى، أما اذا تم السداد بأحد فروع البنك الأهلي المصري فلا تضاف أية مصاريف أخرى.ـ يمكن للمشترك في المزاد رفع قيمة المزايدة على الحروف والأرقام المطروحة للبيع من خلال الموقع الالكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تقل قيمة مزايدته عن الحد الأدنى للمزايدة المدون فى شاشة المزايدة.ـ يجب على الراسي عليه المزاد سداد باقى القيمة (مبلغ الرسو مخصوما منه قيمة التأمين) إما إلكترونيًا بإحدى البطاقات، وإما نقدًا فى أى من فروع البنك الأهلى المصرى، وذلك بعد طباعة حافظة السداد من الموقع وذلك خلال المدة المنصوص عليها.ويتم السداد في رقم حساب اللوحات المعدنية المميزة بإحدى فروع البنك الأهلى المصرى ثم تقوم إدارة الموقع بتحويل المبالغ المحصلة بعد ذلك لصندوق تحيا مصر.ـ وفي حالة الفوز بإحدى الحروف والأرقام المميزة لا يمكن بيعها بعد تملكها أو التنازل عنها فلا يتم ترخيصها إلا للرقم القومى الفائز بها.ـ يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أي مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور، كما تنص على حق التوريث.ـ تخضع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بالمرور.ـ يعود حق استخدام كافة الأسماء والعلامات التجارية وأسماء وعلامات الخدمات وأسماء المقتنيات والشعارات والصور لمن له حقوق الملكية الفكرية دون غيرهم.ـ تحكم هذه الوثيقة كافة جوانب اتفاقية التسجيل المبرمة بين مختلف الأطراف.ـ من حق إدارة الموقع إلغاء المزاد على اللوحة اذا لم تصل إلى حد الترسية المطلوب.شروط يتعهد بها العضو في الموقعمن المفترض أن يتعهد العضو في الموقع بالالتزام بالتعليمات الواردة أدناه عند استخدام الموقع الخاص بـ "إدارة الموقع":1ـ عدم انتهاك أية قوانين أو حقوق أو اتفاقيات أي طرف من الأطراف2ـ عدم استخدام الموقع حال لم تملك الصلاحية القانونية للمزايدة، أو حال لم تبلغ الـ 18 من العمر، أو حال تم منعك من استخدام الموقع سواءً كان ذلك بصورة مؤقتة أونهائية.3ـ اتمام عملية سداد قيمة حق استخدام الحروف والأرقام التى قمت بشراؤها.4ـ عدم التلاعب بما يخص المزاد من أسعار الرسو أو التأمين، والالتزام بعدم التحايل على سير المزادات.