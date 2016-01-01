بنتلي بنتايجا 2021 تكشف عن نسخة الأربع مقاعد الأكثر فخامة

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صورة الخبر: بنتلي بنتايجا 2021 تكشف عن نسخة الأربع مقاعد الأكثر فخامة
بنتلي بنتايجا 2021 تكشف عن نسخة الأربع مقاعد الأكثر فخامة

كشفت بنتلي عن نسخة الأربع مقاعد الأكثر فخامة لبنتايجا فيس ليفت الجديدة، مع العلم أن نسخة الأربع مقاعد للموديل السابق حققت نجاحاً جيدأ ومثلت 20% من جميع مبيعات بنتايجا.

وصرحت بنتلي أن مساحة تحريك القدم في الخلف ازدادت بـ 100 ملم مع إمكانية إمالة المقاعد بزاوية 40 درجة مقارنة بـ 32 درجة مسبقاً، كما قامت الشركة بإعادة تصميم المقاعد بالكامل لزيادة منستويات الراحة.

وبإمكان العملاء شراء مبرد خلفي صغير للزجاجات من قسم مولينر الخاص، مع توفير خدمات تهوية المقاعد الخلفية والمساج والتحكم في وظائف المقاعد والداخلية عبر شاشة لمسية 5 إنش.

وستتوفر نسخة الأربعة مقاعد لبنتلي بنتايجا 2021 وقت انطلاق السيارة بالتوازي مع نسخة الخمسة مقاعد القياسية ونسخة السبعة مقاعد الاختيارية.

صورة الخبر: بنتلي بنتايجا 2021 تكشف عن نسخة الأربع مقاعد الأكثر فخامة

صورة الخبر: بنتلي بنتايجا 2021 تكشف عن نسخة الأربع مقاعد الأكثر فخامة

صورة الخبر: بنتلي بنتايجا 2021 تكشف عن نسخة الأربع مقاعد الأكثر فخامة

المصدر: المربع نت

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