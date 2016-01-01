

تقرير: ارتفاع ترتيب هيونداي وكيا عالميا في مبيعات السيارات الكهربية تقرير: ارتفاع ترتيب هيونداي وكيا عالميا في مبيعات السيارات الكهربية

ذكر تقرير إخباري، أن شركة "هيونداي موتور" وشركة "كيا موتورز" التابعة لها شهدتا ارتفاعا كبيرا في الترتيب العالمي لهما من حيث مبيعات السيارات الكهربية خلال الشهور الخمسة الأولى من 2020.







وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت، إنه وفقا لبيانات، احتلت "هيونداي موتور" المركز السادس من حيث مبيعات السيارات الكهربائية، في الفترة من يناير إلى نهاية مايو الماضيين، مقارنة بالمركز التاسع في الفترة نفسها من العام الماضي. وقفز ترتيب "كيا موتورز" إلى المركز السابع مقارنة بالمركز الرابع عشر.

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وباعت "هيونداي" 26500 سيارة كهربية، بما في ذلك الموديلات الهجين خلال الشهور الخمسة، بانخفاض 2% مقارنة بـ27 ألف وحدة قبل عام. وارتفعت مبيعات "كيا" بنسبة 16% إلى 24600 وحدة، مقارنة بـ21300 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.وبحسب يونهاب، بالنظر إلى أن شركات صناعة السيارات العالمية باعت 710100 وحدة في فترة الخمسة أشهر، بانخفاض 20% عن 891400 وحدة قبل عام، بدا أن "هيونداي" و"كيا" حققتا أداء أفضل من العديد من المنافسين الآخرين، مثل شركات "أودي" و"فولفو" و"نيسان موتوز".وتصدرت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا موتوز" المبيعات، حيث باعت 125800 سيارة، بزيادة 13.3% من 111 ألف وحدة قبل عام.وأظهرت البيانات أن شركة "بي إم دبليو" احتلت المرتبة الثانية بانخفاض بنسبة 1.9% لتسجل 50 ألف سيارة.