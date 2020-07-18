تعانى بعض النساء من مشكلة كبر حجم المسام ببشرتهن، لذلك تلجأ بعضهن لاستخدام مستحضرات التجميل لإخفاء المسام بشكل مؤقت، لتعود المشكلة بمجرد غسل الوجه، لذلك أشار تقرير منشور بموقع " bustle"، إلى وصفات طبيعية تساعد على انسداد المسام، فى وقت قصير، والتى تعتمد على خطوات بسيطة يمكن تنفيذها فى المنزل.
قناع بياض البيض
قد يساعد قناع بياض البيض على تقليص حجم المسام مؤقتًا، وذلك من خلال خفق بيضة ووضع البياض على الوجه، لبضع دقائق ثم شطف الوجه بالماء، مما يساعد على تقليص حجم المسام، حيث يساعد البيض على شد الجلد .
قناع الحليب
يساعد الحليب على تقليل حجم المسام لإحتوائه على حمض اللاكتيك والبوتاسيوم والفيتامينات أ و د، لذلك ينصح بوضع قطرات من الحليب على الوجه، والانتظار لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء، وتكرار التجربة بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية.
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التعليقات على وصفات طبيعية لتصغير المسام فى أسرع وقت.. من البيض لصودا الخبز
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