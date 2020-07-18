

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 18/7/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 18/7/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

شارف مواليد برج السرطان على الانتهاء من الاحتفال بأعياد ميلادهم، ذلك البرج المائي الذي يتصف مواليده بتقلب المزاج والطبع الحاد، إلا أنهم في نفس الوقت يتصفون بالرومانسية والعاطفية لأن شخصيتهم متقلبة، وغالبًأ ما يظهر للآخرين وكأن مولود هذا البرج شخص مخيف، ولكنه في الواقع عاطفي بدرجة مفرطة، كما يتمتع بالقوة والشجاعة والخيال الواسع، وإذا كنت من عشاق متابعة الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، تقدم لك اليوم السابع هذه الخدمة بشكل يومى يمكنك متابعتها.



حظك اليوم السبت 18/7/2020 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تعلم من أخطائك

يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو من الأبراج الهوائية ويتصف مواليده بحب بالدبلوماسية والعدل ولديهم حالة من المرح والفكاهة وحب المغامرة والمثابرة ويتميزون بالتفكير والعقلانية، ومن مشاهير برج الميزان كاثرين زيتا جونز.



حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

تخلص من التردد وأختار ما يساعدك فى الارتقاء بعملك وتميزك بين زملائك، حتى ترتقى بين المناصب المناسبة لخبراتك المهنية.

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