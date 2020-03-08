

«مصر للطيران» تسيّر 28 رحلة اليوم «مصر للطيران» تسيّر 28 رحلة اليوم

أعلنت مصر للطيران اليوم عن تسيير عدد من الرحلات الدولية والمحلية.



وقالت مصر للطيران إنه من المقررة أن تسيير الشركة اليوم السبت 28 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "لندن- باريس- بروكسل- أثينا- نيويورك- روما- فرانكفورت- مدريد- أمستردام- أديس أبابا- موسكو- برلين- دار السلام- ميونخ- البحرين- الشارقة- الكويت- كازابلانكا- بيروت- دوالا- كوالالمبور- مسقط" ورحلتين إلى أبوظبي ودبي- ميلانو، لنقل ما يقرب من 3600 راكب بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من جدة والدمام والمدينة المنورة.



وأضافت أن سلطات مطار القاهرة الدولي، تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائرة والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.