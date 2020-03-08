

انخفاض أسعار الذهب في مصر السبت 18 يوليو انخفاض أسعار الذهب في مصر السبت 18 يوليو

انخفضت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم السبت 18 يوليو 2020، يأتي ذلك بعد أن تراجع سعر جرام الذهب بنحو جنيه في سعر الجرام الواحد دون المصنعية .



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 801جنيها، وعيار 18 نحو 687 جنيه، وعيار 24 نحو 915 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6,408 جنيها.