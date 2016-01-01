لطلاب علمي رياضة.. كل ما تريد معرفته عن امتحان التفاضل والتكامل المقرر أداؤه غدا



طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة غدا، الأحد الموافق 19 يوليو 2020، الامتحان في الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات كراسة امتحان التفاضل والتكامل التي من المقرر أن توزع على طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة غدا، الأحد.



وقالت وزارة التربية والتعليم: "تشمل كراسة امتحان التفاضل والتكامل 28 صفحة، تضم بداخلها 18 سؤالا، مطلوب الإجابة عنها في ساعتين فقط، على أن تكون الدرجة الكلية من 30 درجة".

قد يعجبك أيضا...

ولضمان التعامل بشكل صحيح وسهل مع كراسة امتحان التفاضل والتكامل لـ الثانوية العامة، على الطالب اتباع النصائح التالية:- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته.- استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة، والقلم الرصاص في الرسومات، ولا تستخدم مزيل الكتابة.- عند إجابة الأسئلة المقالية أجب في المساحة المخصصة للإجابة.- عند إجابتك عن الأسئلة المقالية الاختيارية أجب عن أ أو ب فقط.- عند إجابتك عن أسئة الاختيار من متعدد إن وجدت ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال.- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب الإجابة صحيحة.- في حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة، ثم قمت بالشطب وجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ.- في حالة الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم تكرار الإجابة تعتبر الإجابة خطأ.