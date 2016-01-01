الطاعون الدبلي يطرق باب أمريكا لأول مرة ويصيب شابا

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صورة الخبر: الطاعون الدبلي
الطاعون الدبلي

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أنه تم تأكيد إصابة شخص بالطاعون الدبلي في كولورادو، لأول مرة منذ عام 2015.

ونقلت القناة عن ممثلي وزارة الصحة بالولاية قولها "تم تشخيص المريض بطاعون إنتاني أولي في دمه، لكنه لا يمكن أن ينتقل إلى أشخاص آخرين".

وذكرت أن المريض الذي في عمر الشباب يميل للتعافي بالفعل، ولم يتم تحديد أي إصابات جديدة.

ووفقا للمسؤولة البيطرية الحكومية جنيفر هاوس، تم ملاحظة حالات الطاعون الدبلي في الولاية منذ أربعينيات القرن العشرين، لذلك لا يوجد سبب للقلق.

وأكدت أن لدى وزارة الصحة خطة لمواجهة تفشي الطاعون.

وتم تسجيل حالات إصابة بالطاعون الدبلي في الصين ومنغوليا، ولكن هذه أول حالة يتم تسجيلها في الولايات المتحدة.

وأعلنت الصين زيادة خطر الوباء في منغوليا الداخلية أوائل يوليو. وتوفي هذا الأسبوع شاب في الخامسة عشرة من عمره في مقاطعة جوفي - ألتاي في جنوب غرب منغوليا.

المصدر: Mail.ru

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