الطاعون الدبلي يطرق باب أمريكا لأول مرة ويصيب شابا

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أنه تم تأكيد إصابة شخص بالطاعون الدبلي في كولورادو، لأول مرة منذ عام 2015.
ونقلت القناة عن ممثلي وزارة الصحة بالولاية قولها "تم تشخيص المريض بطاعون إنتاني أولي في دمه، لكنه لا يمكن أن ينتقل إلى أشخاص آخرين".
وذكرت أن المريض الذي في عمر الشباب يميل للتعافي بالفعل، ولم يتم تحديد أي إصابات جديدة.
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