

الشرطة البريطانية: حادث طعن لندن ليس إرهابيا الشرطة البريطانية: حادث طعن لندن ليس إرهابيا

أعلنت الشرطة البريطانية أن حادث الطعن الذي شهدته منطقة برودجيت وسط العاصمة لندن ليس متعلق بالإرهاب.



وأوضحت الشرطة في بيان لها نشرته شبكة "بي.بي.سي" البريطانية أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين.



وأكد البيان أن هناك تواجد أمني مكثف في المنطقة، فيما طالبت قوات الأمن الناس بالابتعاد عن المنطقة في الوقت الراهن.

