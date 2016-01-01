فراخ بالوايت صوص على طريقة المطاعم

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فراخ بالوايت صوص

يتميز اكل المطاعم بنكهة مميزة عن تلك التى تقدمها المرأة فى المنزل فمهما كانت خطواتها صحيحة إلا أنها تجد افراد اسرتها خاصة الاطفال يميلون لتناول الاطعمة الجاهزة ، ومن الاكلات التى نالت اقبال كبير فى السنوات الاخيرة هى الدجاج بالوايت صوص.

عرض موقع "food.ndtv" طريقة عمل فراخ بالوايت صوص بنكهة المطاعم .
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مقادير فراخ تندورى:
500 جرام دجاج تندوري
2 ملعقة كبيرة زيت
1 كوب بصل معجون كاجو
1 ملعقة صغيرة فلفل أخضر مقطع
1 ملعقة ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة أوراق حلبة مجففة
2 ملعقة كبيرة كريمة طازجة
1 ملعقة زبدة
2 كوب ماء
ملح حسب الرغبة

طريقة عمل فراخ تندورى:
يسخن الزيت في مقلاة.
حركى الفلفل الأخضر والثوم والدجاج التندوري لبضع دقائق، صبى بعض الماء.
أضيفي معجون البصل ويخلط جيدا.
ضعى أوراق الحلبة المجففة والقشدة الطازجة والزبدة.
يطهى لمدة 15-20 دقيقة

المصدر: موقع "food.ndtv"

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