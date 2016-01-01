فراخ بالوايت صوص على طريقة المطاعم



فراخ بالوايت صوص فراخ بالوايت صوص

يتميز اكل المطاعم بنكهة مميزة عن تلك التى تقدمها المرأة فى المنزل فمهما كانت خطواتها صحيحة إلا أنها تجد افراد اسرتها خاصة الاطفال يميلون لتناول الاطعمة الجاهزة ، ومن الاكلات التى نالت اقبال كبير فى السنوات الاخيرة هى الدجاج بالوايت صوص.



عرض موقع "food.ndtv" طريقة عمل فراخ بالوايت صوص بنكهة المطاعم .

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مقادير فراخ تندورى:

500 جرام دجاج تندوري

2 ملعقة كبيرة زيت

1 كوب بصل معجون كاجو

1 ملعقة صغيرة فلفل أخضر مقطع

1 ملعقة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة أوراق حلبة مجففة

2 ملعقة كبيرة كريمة طازجة

1 ملعقة زبدة

2 كوب ماء

ملح حسب الرغبة



طريقة عمل فراخ تندورى:

يسخن الزيت في مقلاة.

حركى الفلفل الأخضر والثوم والدجاج التندوري لبضع دقائق، صبى بعض الماء.

أضيفي معجون البصل ويخلط جيدا.

ضعى أوراق الحلبة المجففة والقشدة الطازجة والزبدة.

يطهى لمدة 15-20 دقيقة

