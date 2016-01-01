ماسك مرطب للبشرة من ورق المانجو

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صورة الخبر: ورق المانجو
ورق المانجو

تحتاج البشرة فى فصل الصيف الى الاهتمام والاعتناء بشكل متزايد والترطيب حيث تفقد جميع أنواع البشرة كمية كبيرة من السوائل بسبب ارتفاع درجة الحرارة مما يفقدها جمالها ونضارتها ويعرضها لظهور الكثير من المشاكل مثل التجاعيد والشيخوخة المبكرة.

قدم موقع "بولد سكاى " طريقة عمل ماسك ورق المانجو الهندى لترطيب جميع انواع البشرة فى الصيف.

مكونات الماسك:
لبن
ورق مانجو مجفف
افوكادو
طريقة عمل الماسك:
- اطحنى ورق المانجو المجفف حتى يتحول الى مسحوق ناعم.
- أضيفي ملعقة كبيرة من الأفوكادو.
- اضيفير اللبن وقلبي المكونات جيدا حتى تصبح عجينة ناعمة وضعيها على وجه والرقبة.
- اتركى ماسك اوراق المانجو لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه جيدا.

المصدر: بولد سكاى

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