تفضل الكثير من الفتيات أن تتمتع بشرتها باللون البرونزي، وتتنظر كل عام فصل الصيف للسفر إلى المصيف للجلوس على حمام السباحة لعمل تان، ولكن كشفت الإعلامية رضوى الشربني في برنامجها "هي وبس"، عن وصفات طبيعية لعمل بشرة برونزية بتكاليف بسيطة.
وصفات لعمل بشرة برونزية :
الوصفة الأولى :
1- خلط نصف كوب عصير جزر، على ملعقة زيت زيتون.
2- الجلوس في الشمس من 8 ص لـ 12، أو من 4 لـ 5 ونص مساء.
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التعليقات على مش هتحتاجي تسافري.. 3 وصفات لعمل تان على البشرة.. فيديو
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