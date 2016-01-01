مش هتحتاجي تسافري.. 3 وصفات لعمل تان على البشرة.. فيديو



وصفات لعمل تان على البشرة وصفات لعمل تان على البشرة

تفضل الكثير من الفتيات أن تتمتع بشرتها باللون البرونزي، وتتنظر كل عام فصل الصيف للسفر إلى المصيف للجلوس على حمام السباحة لعمل تان، ولكن كشفت الإعلامية رضوى الشربني في برنامجها "هي وبس"، عن وصفات طبيعية لعمل بشرة برونزية بتكاليف بسيطة.



وصفات لعمل بشرة برونزية :



الوصفة الأولى :

1- خلط نصف كوب عصير جزر، على ملعقة زيت زيتون.

2- الجلوس في الشمس من 8 ص لـ 12، أو من 4 لـ 5 ونص مساء.

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الوصفة الثانية :1- وضع ملعقة زيت جوز هند، على ملعقة كاكاو خام.2- خلط معها نصف ملعقة قرفة.3- الجلوس في الشمس من 8 ص لـ 12، أو من 4 لـ 5 ونص مساء.اقرأ ايضًا:مكون طبيعي لنسف الدهون في أسبوعالوصفة الثالثة :1- مزج زيت أطفال مع ميكروكروم.2- الجلوس في الشمس من 8 ص لـ 12، أو من 4 لـ 5 ونص مساء.