مش هتحتاجي تسافري.. 3 وصفات لعمل تان على البشرة.. فيديو

آخر الأخبارالأسرة والطفل › مش هتحتاجي تسافري.. 3 وصفات لعمل تان على البشرة.. فيديو

صورة الخبر: وصفات لعمل تان على البشرة
وصفات لعمل تان على البشرة

تفضل الكثير من الفتيات أن تتمتع بشرتها باللون البرونزي، وتتنظر كل عام فصل الصيف للسفر إلى المصيف للجلوس على حمام السباحة لعمل تان، ولكن كشفت الإعلامية رضوى الشربني في برنامجها "هي وبس"، عن وصفات طبيعية لعمل بشرة برونزية بتكاليف بسيطة.

وصفات لعمل بشرة برونزية :

الوصفة الأولى :
1- خلط نصف كوب عصير جزر، على ملعقة زيت زيتون.
2- الجلوس في الشمس من 8 ص لـ 12، أو من 4 لـ 5 ونص مساء.

الوصفة الثانية :
1- وضع ملعقة زيت جوز هند، على ملعقة كاكاو خام.
2- خلط معها نصف ملعقة قرفة.
3- الجلوس في الشمس من 8 ص لـ 12، أو من 4 لـ 5 ونص مساء.

اقرأ ايضًا:
مكون طبيعي لنسف الدهون في أسبوع

الوصفة الثالثة :
1- مزج زيت أطفال مع ميكروكروم.
2- الجلوس في الشمس من 8 ص لـ 12، أو من 4 لـ 5 ونص مساء.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مش هتحتاجي تسافري.. 3 وصفات لعمل تان على البشرة.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2123

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager